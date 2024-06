video suggerito

Europei oggi in TV, le partite su Rai e Sky: dove vedere Georgia-Repubblica Ceca e Belgio-Romania Le partite di oggi, sabato 22 giugno, agli Europei. In programma le partite del Gruppo F: Georgia-Repubblica Ceca alle 15 e Turchia-Portogallo alle 18, e quella del Gruppo E: Belgio-Romania alle ore 21. Tutte le info su dove vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming.

A cura di Alessio Morra

Le partite di oggi, sabato 22 giugno, sono tre. Le prime due chiuderanno la seconda giornata del Girone F, l'ultima di giornata invece allineerà il Girone E. Si parte alle ore 15 con Georgia-Repubblica Ceca, mentre alle 18 si prosegue con Turchia-Portogallo. Alle 21 sarà il turno di Belgio-Romania. Sfide determinante per i Diavoli Rossi, battuti nella prima giornata dalla Slovacchia. Tutte e tre gli incontri saranno trasmessi in diretta TV sui canali Sky, due invece saranno visibili in chiaro sulla Rai, tra questi anche Turchia-Portogallo.

Le partite di oggi a Euro 2024: gli orari TV

Si comincia dunque con Georgia-Repubblica Ceca, alle ore 15, e si continua con la sfida tra Turchia e Portogallo, le squadre che si contendono il primato del girone (alle 18). Mentre alle ore 21 è la volta di Belgio-Romania, con Lukaku e compagni che devono tassativamente provare a vincere. Di seguito l'indicazione degli orari e dei canali che mandano in onda gli incontri in palinsesto:

Ore 15 – Georgia-Repubblica Ceca (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251)

Ore 18 – Turchia-Portogallo (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Rai 2)

Ore 21 – Belgio-Romania (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Rai 1)

Dove vedere Georgia-Repubblica Ceca in TV e streaming

La nazionale georgiana, che ha in Kvaratskhelia la sua stella assoluta, sta disputando gli Europei per la prima volta e alle ore 15 ad Amburgo, affronterà la Repubblica Ceca. Georgia-Repubblica Ceca sarà visibili solo per abbonati su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Streaming con Sky Go e NOW, per abbonati. Non c'è la diretta in chiaro sulla Rai.

Turchia-Portogallo in chiaro sulla Rai: dove vederla in TV

Vincenzo Montella e la sua Turchia sono chiamati a una prova importante contro il Portogallo guidato da Martinez. L'incontro si giocherà al Westfalen Stadion di Dortmund e prenderà il via alle ore 18. L'interista Calhanoglu e lo juventino Yildiz si confronteranno con Cristiano Ronaldo e con Leao, che darà vita all'ennesimo derby con Calhanoglu. La partita si potrà vedere in diretta TV su Sky (canali 201, 202, 2013, 251), ma anche in chiaro sulla Rai. Il match del Girone F sarà trasmesso anche da Rai 2. Streaming possibile con Sky Go, NOW e RaiPlay.

Belgio-Romania sarà in diretta in chiaro anche su Rai 1

Sky detiene i diritti di tutte le partite degli Europei. Quindi diretta su Sky Sport 1 (canale 201), e Sky Calcio (canale 202) anche per la sfida tra il Belgio e la Romania, vincitrice nella prima giornata con l'Ucraina. L'incontro che avrà tra i suoi protagonisti anche Romelu Lukaku e De Bruyne sarà visibile anche in chiaro su Rai, che trasmetterà il match a partire dalle ore 21.