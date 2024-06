video suggerito

Repubblica Ceca e Georgia pareggiano 1-1 e restano in corsa per gli ottavi: Schick risponde a Mikautadze Primo punto in questi Europei sia per la Repubblica Ceca che per la Georgia: il pareggio 1-1 lascia aperta la possibilità di qualificazione agli ottavi degli Europei per entrambe, si deciderà tutto nell’ultimo turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Repubblica Ceca e Georgia hanno pareggiato 1-1 nel loro secondo incontro del Girone F degli Europei: adesso sono entrambe con un punto in classifica, avendo perso tutte e due all'esordio rispettivamente contro Portogallo e Turchia. Le chance di qualificarsi agli ottavi restano dunque intatte sia per la Cechia che per la squadra di Kvaratskhelia, indipendentemente da come finirà Turchia-Portogallo che si giocherà nel tardo pomeriggio: occorrerà fare risultato nell'ultimo turno del gruppo mercoledì prossimo.

Parte meglio la Repubblica Ceca, con due buone occasioni per l'ex doriano e romanista Schick, che trova sulla sua strada un impeccabile Mamardashvili. Dopo l'inizio scoppiettante, la partita entra in una fase di studio, rotta dal vantaggio improvviso dei cechi al 23′, che tuttavia viene annullato con l'ausilio del VAR per un tocco di mano dello stesso Hlozek che aveva segnato. Poco dopo è Cerny a mangiarsi l'1-0 tutto solo davanti al portiere georgiano. Al 34′ finalmente la squadra di Kvaratskhelia si rende pericolosa: Coufal sfiora l'autogol. Il finale di tempo è tutto georgiano: prima il capitano Kashia calcia centrale su Stanek da posizione favorevolissima, poi arriva il vantaggio su rigore dei biancorossi. Il penalty, concesso dopo un'occhiata veloce al VAR per un netto tocco di mano di Hranac, viene realizzato con sicurezza da Mikautadze nel quarto minuto di recupero.

La ripresa vede la Repubblica Ceca alla ricerca del pareggio, con Schick che è sempre il più pericoloso dei suoi, ma è la Georgia ad andare molto vicina al raddoppio con Mekvabishvili che conclude fuori un bel contropiede condotto da Kvaratskhelia. Il pari ceco arriva poco dopo, al 59′, col solito Schick che ribatte facilmente in rete il pallone respinto dal palo su azione d'angolo. La squadra allenata da Ivan Hasek non si ferma e da lì schiaccia la Georgia nella sua trequarti, sfiorando il 2-1 con Krejci poco dopo. Al 68′ Schick, al sesto gol realizzato negli Europei dopo i cinque della scorsa edizione, è costretto al cambio per infortunio.

La Georgia pensa solo a difendersi e fioccano le occasioni per i cechi: prima un colpo di testa di poco fuori di Chytil, che aveva sostituito Schick, poi una conclusione di Lingr respinta dal solito gigantesco Mamardashvili, autore di tante parate decisive. Non succede molto negli ultimi 10 minuti, con la stanchezza a farla da padrona e i cechi a spingere. Il clamoroso colpo di scena potrebbe realizzarsi all'ultimo istante del recupero, con il neoentrato Lobjanidze che si divora il gol della vittoria dopo un fulmineo contropiede georgiano. L'1-1 finale lascia aperta la qualificazione sia per la Georgia che per la Repubblica Ceca: si giocheranno tutto nell'ultimo turno del Girone F, quando mercoledì prossimo affronteranno in contemporanea alle 21 rispettivamente Turchia e Portogallo.