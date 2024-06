Il Belgio riapre i suoi Europei: contro la Romania decidono Tielemans e De Bruyne

video suggerito

Il Belgio si è rimesso in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei battendo per 2-0 la Romania, grazie alle reti messe a segno da Youri Tielemans all'inizio della partita, dopo appena 1'13", e nel secondo tempo da Kevin De Bruyne. In virtù di questo successo dei Diavoli Rossi, adesso la classifica del Girone E vede tutte e quattro le squadre a 3 punti, con una vittoria ciascuna: saranno decisive le due sfide dell'ultima giornata, Ucraina-Belgio e Slovacchia-Romania, in programma in contemporanea mercoledì prossimo alle 18.

Pronti via e il Belgio passa in vantaggio con Tielemans, che sfrutta un assist di Lukaku per far partire un rasoterra che batte Nita dopo 73 secondi di gioco. La partita è scoppiettante e la Romania va subito vicina al pareggio con Dragusin che di testa su calcio d'angolo costringe Casteels a smanacciare sopra la traversa. Nonostante il vantaggio, è la squadra allenata da Tedesco a fare la partita e a rendersi pericolosa con Lukebakio: bravo Nita ad allungarsi e mettere in angolo. Alla mezzora il portiere rumeno è ancora impegnato da Doku, mentre bisogna aspettare il 39′ per trovare finalmente un'occasione per la Romania, con Dragus anticipato da Casteels in uscita.

Il copione del match non cambia nel secondo tempo, che vede ancora il Belgio spesso minaccioso dalle parti di Nita, con De Bruyne e Doku sempre presenti in tutte le azioni più pericolose. Al 64′ sembra fatta per il gol di Lukaku, ma la rete dell'attaccante belga è annullata per un fuorigioco millimetrico ravvisato con l'uso della tecnologia. Poco dopo è la Romania ad avere la clamorosa occasione per pareggiare, ma Man – solo davanti a Casteels – non riesce a superarlo. Il Belgio chiude la pratica all'80' con De Bruyne, che approfitta di una dormita della difesa rumena su rinvio del proprio portiere per involarsi e battere Nita per il 2-0 finale.