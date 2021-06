Giovedì 17 giugno 2021, le partite degli Europei di calcio in TV. Euro 2020 prosegue con due match del Gruppo C e uno del girone B: per il primo raggruppamento scenderanno in campo Ucraina-Macedonia del Nord a Bucarest e Olanda-Austria ad Amsterdam mentre nel pieno pomeriggio a Copenaghen torna in campo la Danimarca contro il Belgio. Si tratta di tre match molto importanti, che potrebbero già dare delle indicazioni in vista dell'ultimo turno della prima fase. Gli olandesi hanno battuto gli ucraini nel primo turno e cercano il pass per la fase a eliminazione diretta contro l'Austria mentre la selezione di Shevchenko dovrà vincere a tutti i costi contro Pandev & co per giocarsi le sue chance di qualificazione agli ottavi. Quello tra Danimarca e Belgio è il match clou del gruppo B ma per la selezione di Hjulmand è già una sfida da dentro-fuori.

Nel pomeriggio si deciderà anche l'ultima promossa in Serie B tra Alessandria e Padova nella finale dei playoff di Serie C 2020-2021 e poco prima di mezzanotte la Colombia affronta il Venezuela per il secondo turno del gruppo ‘zona Norte' della Copa America 2021.

Dove vedere Olanda-Austria: gli orari TV Rai e Sky

Olanda-Austria è il match che chiude il secondo turno del gruppo C. Gli Oranje hanno battuto per 3-2 l'Ucraina nel primo incontro dopo una partita bellissima e cercano la seconda vittoria per mettersi in una posizione comoda in vista della fase a eliminazione diretta. Gli austriaci hanno battuto 3-1 la Macedonia e puntano ad essere una delle rivelazioni del torneo. La sfida tra le selezioni di Frank de Boer e Franco Foda sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite). La gara tra Olanda e Austria si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, su Sky-Go o su NOW.

Danimarca-Belgio dove vederla su Sky

Danimarca-Belgio è un match del gruppo B. I danesi vengono da giorni davvero complessi, dopo il malore che ha colpito Eriksen nel corso della partita d'esordio contro la Finlandia: i ragazzi di Hjulmand sono stati costretti a giocare poche ore dopo l'accaduto, perdendo per 1-0; e hanno bisogno di un risultato positivo se vogliono sperare di andare agli ottavi di finale. La gara sarà in esclusiva su Sky, in diretta sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite). Il match di Copenaghen sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go e su NOW.

Europei in TV oggi e stasera, le partite in calendario giovedì 17 giugno

Ecco tutte le partite degli Europei in TV oggi, giovedì 17 giugno 2021: