Inghilterra-Danimarca, la semifinale che non ti aspetti a Euro 2020 è di scena mercoledì 7 luglio alle 21.00 a Wembley. Per gli inglesi, favoriti, dovrebbe essere la prova generale per una finale oramai annunciata e che la squadra di Southgate ha voluto tanto fortemente da meritarsi fin qui il cammino che le ha permesso di giocarsi gli ultimi 90 minuti. Gli ingredienti per sfondare ci sono tutti: una squadra che è cresciuta durante il torneo, Harry Kane capitano e bomber ritrovato, il clima di casa con Wembley interamente dalla sua parte. Dall'altra, la Danimarca che ha stupito tutti iniziando tra sofferenze e paure (da quella per Eriksen al rischio eliminazione) per poi concedersi una semifinale dove tutto può ancora succedere. I danesi partono sfavoriti ma spesso chi non ha pressioni alla fine riesce a giocare meglio. Ecco tutte le informazioni sulla semifinale, orario, diretta tv, stadio e probabili formazioni.

Partita: Inghilterra-Danimarca

Inghilterra-Danimarca Giorno: mercoledì 7 luglio 202

mercoledì 7 luglio 202 Orario: 21:00

21:00 Dove si gioca : Wembley, Londra

: Wembley, Londra Canale TV : Rai Uno, Sky

: Rai Uno, Sky Diretta streaming : RaiPlay, Sky-Go, Now

: RaiPlay, Sky-Go, Now Competizione: Euro 2020, semifinale

Europei 2021, dove vedere Inghilterra-Danimarca in TV su Rai 1 in chiaro

Inghilterra-Danimarca è una partita valida per le semifinali di Euro 2020 ed è la seconda semifinale in programma dopo Italia-Spagna. Si gioca mercoledì 7 luglio alle 21.00 e viene trasmessa in diretta in TV sia da Sky sia dalla Rai. Nel primo caso, la partita è dedicata interamente ai soli abbonati e a pagamento, nel secondo è in chiaro e gratuita. Per poter vedere Inghilterra-Danimarca senza costi aggiuntivi il canale di riferimento è Rai Uno.

Inghilterra-Danimarca dove vederla in streaming

Inghilterra-Danimarca in streaming si può vedere a pagamento con l'applicazione SkyGo o con il servizio on demand di Now. Per vedere la partita di semifinale di Euro 2020 gratuitamente e in chiaro si dovrà collegarsi al sito Rai RaiPlay.it

Le probabili formazioni di Inghilterra-Danimarca agli Europei

L'Inghilterra sogna la finale e per avere la possibilità di giocarci deve battere la Danimarca. La nazionale inglesee si affida a Kane in attacco, che è ritornato con una certa regolarità al gol, ben supportato da Sterling e Mount. In mediana Phillips e Rice, esterni alti Trippier e Shaw. In difesa confermato il trio Walker-Stones-Maguire davanti a Pickford. Nella Danimarca confermato in attacco Dolberg con Braithwaite e Damsgaard. Nel 3-4-3 di partenza del Ct Hjulmand anche Stryger Larsen e Maehle sugli esterni, con Hojbjerg e Delaney a centrocampo. Retroguardia guidata dal milanista Kjaer.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane.

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Højbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

Dove si gioca la partita

La partita Inghilterra – Danimarca si disputa nello stadio di Londra di Wembley un impianto che è stato designato per ospitare le due semifinali e la finalissima. Si è concesso per l'occasione anche di ampliare la presenza del pubblico che potrà annoverare quasi 60 mila tifosi sulle tribune.

Euro 2020, contro chi gioca in semifinale la vincente di Inghilterra-Danimarca

Chi vince la semifinale tra Inghilterra e Danimarca si gioca la finale di Euro 2020. La finale è in programma il prossimo 11 luglio alle 21.00 a Wembley e vede la sfida con la vincente dell'altra semifinale, Italia-Spagna