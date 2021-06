Martedì 15 giugno, le partite degli Europei di calcio in TV. Euro 2020 va avanti con i match tra le quattro nazionali inserite nel Gruppo F. Tra le due partite in programma, la sfida di cartello non può che essere quella tra Francia e Germania, prevista alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. I detentori della Coppa del Mondo sfidano coloro che si sono imposti a Brasile 2014, in una partita che regalerà senza dubbio spettacolo. Poche ore prima, alle 18, faranno il loro esordio i campioni d'Europa in carica del Portogallo, con Cristiano Ronaldo e compagni che sfideranno l'Ungheria alla Puskas Arena di Budapest, in una partita da non sbagliare vista la difficoltà del girone.

Dove vedere Francia-Germania: gli orari TV Rai e Sky

Francia-Germania è il big match del primo turno del Gruppo F degli Europei 2021. Si disputa all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, stadio in cui si esibisce il Bayern Monaco, dove potranno entrare 14.500 spettatori sui 75.000 che supporterebbe l'impianto, a causa delle restrizioni per la pandemia da Covid-19. L'inizio del match è in programma alle ore 21.00. La partita sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Rai 1. La sfida tra le selezioni di Didier Deschamps e Joachim Low sarà trasmessa anche su Sky, sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite).

La gara tra Francia e Germania si potrà vedere anche in streaming in chiaro sulla piattaforma RaiPlay, mentre gli abbonati di Sky potranno usufruire anche del servizio Sky Go. L'ultima alternativa è quella di acquistare il ticket del match su NOW.

Ungheria-Portogallo dove vederla su Sky

Ungheria-Portogallo è l'altra sfida del Gruppo F. Si disputa alle ore 18 alla Puskas Arena di Budapest, unico stadio degli Europei a mantenere il 100% della capienza, grazie a rigidi requisiti d'accesso. Potenzialmente, saranno dunque 67.000 gli spettatori presenti per assistere al match. La nazionale lusitana sa di non poter sbagliare la partita contro l'anello debole del girone, per non compromettere una qualificazione già difficile, in un raggruppamento che vede anche Francia e Germania. L'Ungheria, da parte sua, avrà la possibilità di giocare in casa e proverà a sfruttare il proprio pubblico per impensierire la formazione di Fernando Santos. La gara non sarà disponibile in chiaro, ma si potrà vedere in esclusiva su Sky, in diretta sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite). Ungheria-Portogallo sarà trasmessa anche in streaming su Sky Go e su NOW.

Europei in TV oggi e stasera, le partite in calendario martedì 15 giugno

Ecco tutte le partite degli Europei in TV oggi, martedì 15 giugno 2021: