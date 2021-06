Francia-Germania è il match valido per la 1a giornata del girone F degli Europei 2021. La sfida tra la Nazionale campione del mondo, allenata da Didier Deschamps, e quella di Low, si giocherà martedì 15 giugno alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, casa del Bayern. Sarà la gara conclusiva della 1a giornata degli Europei con le due squadre che già conoscono il risultato del pomeriggio tra Ungheria e Portogallo con cui condividono il girone.

Tutte le gare degli Europei saranno trasmesse in diretta TV da Sky che seguirà tutte le 51 gare previste dal calendario mentre la Rai trasmetterà in chiaro 27 gare più più interessanti in programma più tutte le partite degli azzurri. Qui tutte le informazione per sapere dove guardare in diretta TV e streaming la gara tra Francia e Germania.

Europei 2021, dove vedere Francia-Germania in TV su Sky

Francia-Germania chiuderà dunque la 1a giornata del Girone F e in generale di tutto l'europeo. Il match tra la Nazionale di Deschamps e quella di Low, sarà trasmesso in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Inoltre, è possibile assistere alla gara anche in chiaro su Rai Uno che ha inserito questa partite tra le 27 più interessanti contenute nel suo pacchetto.

Francia-Germania dove vederla in streaming

Il match tra Francia e Germania sarà inoltre trasmesso anche in diretta streaming attraverso l'app di Sky Go disponibile per dispostivi mobili come smartphone e tablet. Sarà necessario aprire l'app, inserire le proprie credenziali e accadere sintonizzandosi al canale dedicato alla partita. Il servizio è disponibile solo per abbonati Sky. Anche la Rai, attraverso RaiPlay, garantirà la trasmissione in streaming della partita attraverso un semplice collegamento al sito della Rai.

Le probabili formazioni di Francia-Germania agli Europei

Deschamps può contare su una rosa di giocatori davvero invidiabile con i Blues che partono favoriti per la vittoria finale del torneo. Il ct dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Benzema al posto di Giroud e Mbappé, Griezmann e Coman alle spalle dell'attaccante del Real Madrid. Kanté a centrocampo con Pogba e Rabiot che si gioca anche lui qualche chance dal 1′. In difesa, a protezione di Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe ed Hernandez.

La Germania di Low invece dovrebbe schierarsi con un classico 4-3-3, con la linea difensiva composta da Klostermann, Rudiger, Hummels e Gosens. A centrocampo Kroos, Gundogan ed uno tra Goretzka e Kimmich, mentre in attacco dubbio Gnabry/Havertz per completare il tridente con Sané e la punta Werner.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kanté, Pogba; Coman, Griezmann, Mbappé; Benzema.

All. Deschamps.

Germania (4-3-3): Neuer; Klostermann, Rudiger, Hummels, Gosens; Kroos, Gundogan, Kimmich; Sané, Werner, Gnabry. All. Low.

Dove si gioca la partita

La partita tra Francia e Germania si gioca all‘Allianz Arena di Monaco di Baviera, la casa del Bayern Monaco. Il match si giocherà oggi, martedì 15 giugno, a partire dalle ore 21. Monaco di Baviera è tra le 11 città che ha messo a disposizione il proprio impianto per ospitare alcune partite degli Europei 2021.

Euro 2020, Francia e Germania nel girone F

Francia e Germania sono inserite nel girone F degli Europei 2021 con Ungheria e Portogallo. Questo è considerato uno dei raggruppamenti più equilibrati e che promette sicuramente emozioni continue durante il torneo. Sarà un remake della finale di Euro 2016 tra Francia e Portogallo in cui a trionfare furono proprio Cristiano Ronaldo e compagni.