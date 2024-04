Cagliari-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

Anticipo di Serie A per la 33a giornata di campionato con Cagliari-Juventus che si gioca oggi venerdì 19 aprile con fischio di inizio alle 20:45. Diretta on co-esclusiva su Sky e DAZN sia per la TV sia per lo streaming online.

La Juventus deve provare a riprendere immediatamente il "ritmo Champions" dopo che nelle ultime 11 partite di campionato è riuscita a vincere solamente in due occasioni. Sulla graticola Max Allegri che adesso deve rispondere alle critiche provando a raccogliere un difficilissimo successo a Cagliari. I sardi hanno ancora necessità di punti salvezza per togliersi dai guai e stanno attraversando un ottimo periodo di forma e risultati: imbattuti da tre gare, hanno al momento un +4 da gestire sulla zona rossa del fondo classifica.

Partita: Cagliari-Juventus

Dove: Unipol Domus (Cagliari)

Quando: venerdì 19 aprile 2024

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251)

Diretta Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Cagliari-Juventus, dove vederla in diretta TV

Cagliari-Juventus è uno dei due anticipi del venerdì della 33a partita di campionato e si gioca dalle 20:45 alla Unipol Domus di Cagliari. Diretta TV garantita dalla co-esclusiva tra DAZN e Sky. Nel primo caso, basta una Smart TV collegata a internet mentre nella seconda ipotesi ci si collega ai canali di riferimento della piattaforma satellitare e nello specifico: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251).

Dove vedere Cagliari-Juventus in diretta streaming

Per vedere Cagliari-Juventus via streaming per gli abbonati di DAZN serve l'app dedicata o collegarsi direttamente alla piattaforma ufficiale. Per gli utenti di Sky si può usufruire di SkyGo, soprattutto per sui mobile, oppure utilizzare il servizio on demand di NOW. Telecronaca su DAZN affidata a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Dario Marcolin.

Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Juventus

Il Cagliari si presenta alla sfida contro la Juventus puntando sul duo offensivo formato da Lapadula e Luvumbo, in un 3-5-2 che vede in mediana il rientrante dalla squalifica Nandez e Augello e con i tre in linea a centrocampo: Deiola, Makombou e Sulemana. Viola dovrebbe ripartire dalla panchina per entrare a match in corso. In difesa, davanti a Scuffet, in tre: Zappa, Mina e Dossena.

Allegri risponde con un modulo speculare dove in avanti Chiesa e Vlahovic formano la coppia d'attacco titolare. Sull'out sinistro Kostic è leggermente favorito rispetto a Iling. Non c'è Szczesny quindi la porta verrà difesa da Perin. Buone notizie invece in avanti: Milik recuperato, può partire dalla panchina.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana, Augello; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.