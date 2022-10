Europa League oggi in TV, dove vedere le partite: stasera Betis-Roma e Lazio-Sturm Graz Betis-Roma e Lazio-Sturm Graz sono due delle gare in programma per la quarta giornata di Europa League di giovedì 13 ottobre 2022. Il programma completo, gli orari e dove seguire il match in diretta TV e in streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Europa League entra nella fase più calda e le due squadre italiane, la Roma e la Lazio, saranno impegnate in due match molto significativi per il futuro nella competizione delle formazioni capitoline. La squadra di José Mourinho sarà ospite del Betis oggi, giovedì 13 ottobre 2022 alle 18:45, e deve assolutamente fare risultato se vuole giocarsi le sue chance per accedere al turno successivo mentre i ragazzi di Maurizio Sarri ospiteranno lo Sturm Graz alle ore 21:00 all'Olimpico. Entrambe le sfide saranno visibili sia in TV sia in live streaming su DAZN e su Sky.

La Roma di Mourinho sarà la prima italiana a scendere in campo in casa del Betis: i giallorossi devono vincere assolutamente nel gruppo C per non vedere sfuggire definitivamente la testa del girone, occupata proprio dagli spagnoli che sono a punteggio pieno. All'andata i Beticos hanno avuto la meglio e hanno piazzato il 2-1 nel finale con Luiz Henrique. La Lazio, dopo il pareggio per 0-0 in Austria, ospiterà lo Sturm Graz nel quarto turno del proprio girone, il gruppo F, per prendersi la vetta della classifica

A completare il quadro della serata di Europa League si sono tante sfide di grande interesse: nel gruppo E il Manchester United ospita l'Omonia mentre lo Sheriff va a far visita alla Real Sociedad, l'Arsenal sarà ospite del Bodo Glimt per il Gruppo A, così come il Monaco sarà impegnato in trasferta col Trabzonspor nel girone H. Da seguire Nantes-Friburgo, Union SG-Braga e PSV-Zurigo.

Betis-Roma

Betis-Roma si è potrà seguire in diretta TV da DAZN e Sky. Per vederla in tv con DAZN sarà dunque necessario connettersi tramite televisori che supportino l'app della piattaforma, oppure ricorrere a una console di gioco come Playstation e Xbox. Terza alternativa è rappresentata da dispositivi come Amazon Fire Stick Tv, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Il match del Benito Villamarin sarà visibile anche su Sky, con i canali di riferimento Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252). In streaming sarà possibile vedere il match su DAZN, Sky Go e NOW.

Lazio-Sturm Graz

Lazio-Sturm Graz si potrà vedere in diretta TV in chiaro e gratuitamente su Tv8. Il match della squadra di Maurizio Sarri, con fischio d'inizio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma, si potrà seguire anche su DAZN e su Sky. Con DAZN potranno seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’app, o ancora su tutti gli altri televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Su Sky i canali sono assegnati al match sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). In streaming si potrà seguire la sfida su DAZN, con l'app SkyGo con il servizio on demand di NOW.

Le partite di Europa League del 13 ottobre 2022 in TV e streaming

Il programma completo, consultabile anche sul sito ufficiale dell'UEFA, con gli orari ufficiali: