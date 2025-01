video suggerito

Europa League oggi in TV, dove vedere AZ-Roma e Lazio-Real Sociedad in diretta e streaming: gli orari delle partite La Roma è la prima delle italiane a giocare la partita della 7ª giornata di Europa League: alle 18:45 affronta l’Az Alkmaar in trasferta. Lazio in campo alle 21, all’Olimpico sfida la Real Sociedad. Non c’è diretta TV in chiaro e gratis, le partite saranno trasmesse sui canali di Sky e su NOW. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Az–Roma e Lazio–Real Sociedad sono le partite della settima e penultima giornata della fase a girone unico dell'Europa League. I giallorossi scendono in campo per primi, il match in terra olandese inizia alle 18:45: gara da vincere a tutti i costi per centrare il passaggio del turno e la qualificazione agli spareggi dei sedicesimi. La squadra di Baroni (nella foto), capolista del torneo, gioca alle 21 e ha la possibilità di chiudere i conti all'Olimpico: con una vittoria ha la certezza di mettere in tasca l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Sia la partita della Roma sia della Lazio non saranno trasmesse in TV in chiaro, ma solo per gli abbonati su Sky con diretta streaming su Sky GO e NOW. L'unico match che si potrà invece vedere senza abbonamenti sarà Manchester United-Rangers, visibile su TV8.

La Roma che è ripartita in campionato prova a rilanciarsi anche in coppa: Az ed Eintracht Francoforte i prossimi avversari (tosti, anche a giudicare dalle ambizioni in graduatoria) nella fase a campionato che vede i giallorossi in 14ª posizione (in piena zona playoff) con pochissime possibilità di puntare alle prime otto. Quanto ai biancocelesti, potrebbe bastare anche un pareggio per avere la qualificazione aritmetica agli ottavi (Real Sociedad e Braga gli incontri che restano sulla carta).

Europa League, le partite: gli orari TV

La Roma è la prima delle squadre italiane giocare il match della 7ª giornata di Europa League. Sul campo dell'Az Alkmaar si inizia alle 18:45 con diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Alle 21 toccherà alla Lazio in casa contro la Real Sociedad, sempre su Sky e NOW (ma solo per abbonati). Di seguito il programma dei match di Europa League in TV che sarà possibile vedere in contemporanea attraverso la diretta gol di Sky Sport e NOW:

ore 18:45 AZ Alkmaar – Roma (Sky e NOW)

ore 18:45 Porto – Olympiacos (Sky e NOW)

ore 18:45 Viktoria Plzeň – Anderlecht (Sky e NOW)

ore 18:45 Fenerbahçe – Lione (Sky e NOW)

ore 18:45 Bodø/Glimt – Maccabi Tel-Aviv (Sky e NOW)

ore 18:45 Malmö – Twente (Sky e NOW)

ore 18:45 Qarabağ – FCSB (Sky e NOW)

ore 18:45 Hoffenheim – Tottenham Hotspur (Sky e NOW)

ore 21:00 Eintracht Frankfurt – Ferencváros (Sky e NOW)

ore 21:00 RFS – Ajax (Sky e NOW)

ore 21:00 Elfsborg – Nizza (Sky e NOW)

ore 21:00 Manchester United – Rangers (Tv8, Sky e NOW)

0re 21:00 PAOK – Slavia Praga (Sky e NOW)

ore 21:00 Ludogorets – Midtjylland (Sky e NOW)

ore 21:00 Union SG – Braga (Sky e NOW)

ore 21:00 Lazio – Real Sociedad (Sky e NOW)

Dove vedere Az-Roma in TV e streaming

Az Alkmaar-Roma è la partita che inizia alle 18:45. La si potrà vedere, se abbonati, a Sky sintonizzandosi canali 201 (Sky Sport 1) e 252 (Sky Sport). Sky Go permette – sempre se registrati – la visione anche in diretta streaming dell'incontro. L'alternativa è NOW, la piattaforma live on-demand a pagamento.

Lazio-Real Sociedad in Europa League, dove vederla

Per vedere in tv la partita della Lazio contro la Real Sociedad bisogna attendere alle 21:00, per allora ci si potrà sintonizzare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) con streaming su Sky Go. L'alternativa, sempre previo abbonamento è NOW.