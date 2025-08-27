Eto’o nei guai in Camerun: accusato di corruzione, combine di partite e manipolazione elettorale

Samuel Eto’o è stato accusato di frode, corruzione e combine: guai giudiziari per il presidente della Federazione camerunese, ex calciatore di Inter e Barcellona.

Samuel Eto'o è stato accusato di frode, corruzione e combine: la posizione del presidente della Federazione calcistica del Camerun, ex attaccante di Inter e Barcellona, ​​è piuttosto complessa dopo una denuncia presentata dall'avvocato internazionale Emmanuel Nsahlai al Ministero dello Sport e dell'Educazione Fisica del Camerun, al Comitato Etico della FIFA e alla Confederazione Africana di Calcio.

Le accuse formulate contro l'ex calciatore sono molto dure: corruzione e possibile combine di partite nel campionato camerunense, conflitto di interessi sulle sponsorizzazioni con le case di scommesse sportive, manipolazione elettorale, persecuzione di funzionari dell'opposizione e presunta appropriazione indebita di 1,5 milioni di dollari per le amichevoli della nazionale.

Tutto ciò avviene in un contesto non privo di conflitti già in corso con i politici del suo stesso paese, come quando si sono scontrati sulla nomina del CT della nazionale, Marc Brys, assunto da funzionari governativi.

Eto’o accusato di corruzione, combine di partite e manipolazione elettorale

Le imputazioni nei confronti di Samuel Eto'o sono molto pesanti: corruzione, presunto coinvolgimento in combine di partite della seconda divisione camerunese, frode fiscale in Spagna per 4,4 milioni di dollari, soppressione dell’opposizione interna, manipolazione elettorale e conflitto d’interessi con la società di scommesse russa 1xBet, oltre alla "scomparsa" di 1,5 milioni di dollari provenienti da incontri amichevoli.

"Questo non è un attacco a Samuel Eto'o come giocatore. La sua carriera calcistica è intoccabile. L'obiettivo è ripristinare la governance del calcio camerunense affinché rappresenti i valori di eccellenza, integrità e fair play che lui stesso ha promosso sul campo. Il mio dovere, come avvocato e camerunense, è lottare per una federazione al servizio della gente, dei giocatori e del futuro di questo sport", queste le parole di Emmanuel Nsahlai al giornale spagnolo Mundo Deportivo.

Samuel Eto'o ha fatto la storia del calcio africano e camerunense: è il capocannoniere della sua nazionale e nominato quattro volte miglior calciatore africano, ha anche vinto due Coppe d'Africa ed è stato uno dei giocatori che hanno vinto la medaglia d'oro con il Camerun alle Olimpiadi del 2000 a Sydney.