Eterno Buffon, a Como para il 38° rigore della carriera: la dedica è da vero leader Gigi Buffon ha parato contro il Como il 38° rigore della carriera, il 2° da quando gioca in Serie B con il Parma.

Buffon para il calcio di rigore a Gliozzi del Como

Sulla carta d'identità c'è scritto 43 anni. In campo Gigi Buffon sembra averne venti in meno. E non ha bisogno di esibirsi nell'iconico salto della staccionata – quello di una vecchia pubblicità – per mostrare quale sia il suo livello di forma. Sceglie un'altra prodezza tecnica, atletica e lo fa alla sua maniera. A Como, nella sfida di campionato con il suo Parma che lotta in Serie B, si esibisce in doppio gesto da campione e da leader vero: para il 38° rigore della carriera, il 2° da quando è sceso tra i "cadetti" accettando di mettersi di nuovo gioco, con gli stimoli di sempre; poi si gira verso i tifosi emiliani arrivati fino al Lago e dedica a loro l'episodio.

Il rigore parato da Buffon a Gliozzi del Como visto alle spalle della porta

Un segnale molto chiaro e un esempio: era stato lui a prendere per mano la squadra e a metterci la faccia nella domenica da incubo (quella del 4-0 a Lecce subito in un tempo) portandola nei pressi del settore dov'erano stipati i sostenitori. E restò lì, davanti a loro, ad ascoltarne le proteste per quella prestazione decisamente sotto tono, per quella sconfitta che diede una prima spallata alla panchina di Enzo Maresca (esonerato, oggi c'è Beppe Iachini al suo posto che ha fatto l'esordio proprio contro i lariani).

