La stagione dell'Arsenal è estremamente negativa, solo l'Europa League può evitare che sia la peggiore degli ultimi venticinque anni. Arteta è riuscito a fare un balzo passando nel periodo natalizio dalla zona retrocessione a metà classifica, ma lo step successivo non gli è riuscito. I Gunners si sono impantanati e dopo l'eliminazione in FA Cup non sono tornati nei piani alti della classifica. Nel primo match della 23a giornata della Prmeier League l'Arsenal è stato sconfitto 1-0 dall'Aston Villa, squadra che si conferma invece, a sorpresa e meritatamente, ai vertici. L'incontro è stato deciso da un gol del talento Ollie Watkins che ha segnato al 2′.

L'esordio da dimenticare di Matthew Ryan

Con i portieri negli ultimi quindici anni non ha avuto molta fortuna la squadra londinese che ora ha un titolare di tutto rispetto: il tedesco Leno. Il tecnico basco Arteta per lasciarlo tranquillo ha ceduto proprio all'Aston Villa l'argentino Martinez, titolare nella finale di FA Cup d'agosto e che per anni è stato tesserato dai Gunners. Martinez era stato sostituito con l'islandese Runnarson, che non ha lasciato una buona impressione ed è stato ceduto nel mercato invernale dal portiere australiano Ryan, che da anni è in Premier League – è stato il titolare del Brighton.

Arteta ha deciso di schierarlo dal primo minuto, ma ahi lui l'esordio è stato tremendo. Perché dopo appena 75 secondi Matthew Ryan ha dovuto incassare il gol di Watkins. Per lui che ha sempre fatto il tifo per l'Arsenal è stata sicuramente una delusione. Certo non è stato fortunato, perché il tiro del talentino è rimpallato su un difensore Gunners prima di finire in porta, ma certo il primato negativo resta e Ryan in un modo non piacevole entra a far parte della storia dell'Arsenal, perché probabilmente nessun portiere aveva subito un gol dopo 1'15" dal suo esordio.