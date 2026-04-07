Sporting-Arsenal LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live della partita Sporting-Arsenal per i quarti di finale della Champions League 2025-2026. I Gunners vogliono arrivare in fondo al torneo dopo essersi fermati in semifinale lo scorso anno ma i portoghesi di Rui Borges vogliono continuare a stupire dopo aver ribaltato il Bodo/Glimt negli ottavi di finale. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo.
Come arriva lo Sporting alla partita di oggi
Dopo l'impresa contro il Bodo-Glimt agli ottavi, lo Sporting sfida una delle candidate per la vittoria finale ma non parte battuta: i portoghesi di Rui Borges vogliono continuare a stupire. I Leões sono secondi in Primeira Liga a -5 dal Porto: nell'ultimo turno hanno battuto 4-2 il Santa Clara.
Dove vedere Sporting-Arsenal di Champions in TV e streaming
La partita tra Sporting Clube de Portugal e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Arena (numero 203) e Sky Sport (253). Il match dello stadio José Alvalade si potrà seguire anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi con Sky Go, per i clienti Sky; e con NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV: sarà necessaria la sottoscrizione del ‘Pass Sport'.