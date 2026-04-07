Sporting-Arsenal LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La partita tra Sporting Clube de Portugal e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Arena (numero 203) e Sky Sport (253). Il match dello stadio José Alvalade si potrà seguire anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi con Sky Go, per i clienti Sky; e con NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV: sarà necessaria la sottoscrizione del ‘Pass Sport'.