Il Paris Saint Germain ha ripreso gli allenamenti lunedì, iniziando il ritiro pre-campionato. Pochettino è senza i big. L'elenco degli assenti è lunghissimo. Perché mancano i calciatori che sono ancora in corsa in Copa America (Neymar, Marquinhos, Di Maria e Paredes), quelli che hanno da poco terminato gli Europei (Mbappé, Kimpembe, Danilo, Wijnaldum) e quelli che ancora lo stanno giocando (Sarabia, Verratti e Donnarumma). All'appello mancano anche Hakimi e Sergio Ramos, che hanno trovato l'accordo, ma non sono stati ufficializzati. La maggior parte di loro si aggregherà a fine mese. A Camps des Loges sono 27 i calciatori che si allenano con Pochettino, che ha a disposizione la bellezza di 7 portieri, e Donnarumma è assente.

Questo è l'elenco dei convocati per il ritiro: Navas, Rico, Areola, Bulka, Innocent, Franchi, Randriamamy, Letellier, Kehrer, Bernat, Kurzawa, Diallo, Bakker, Dagba, Bitshiabu, Rafinha, Herrera, Draxler, Gueye, Michut, Simons, Fadiga, Ebimbe, Gharbi, Nagera, Icardi e Kalimuendo. Manca anche Moise Kean. Ci sono tanti giovani e pochi titolari, ma osservando con attenzione la rosa che si allena con Pochettino, che ha programmato cinque amichevoli prima della Supercoppa di Francia con il Lille del 1° agosto, si nota che ci sono la bellezza di otto portieri, che stanno per diventare sette, e non c'è ancora Donnarumma.

Lavorano, per ora, con Pochettino otto portieri. Senz'altro è un record. Sono stati convocati i portieri della scorsa stagione, titolare e riserva, e cioè Navas e Rico, poi c'è anche l'ex Fulham e Real Madrid Areola, rientrato dai prestiti e ancora in uscita. Convocati pure Bulka, tornato da un doppio infruttuoso prestito, il classe 1990 Letellier, terzo nella passata stagione, e i giovani Garissone Innocent, l'italiano Denis Franchi e il classe 2003 Randriamamy, che ha già esordito con la nazionale del Madagascar. Diventeranno però sette a breve, sta per essere ceduto in prestito Innocent.