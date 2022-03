Eriksen in Nazionale nove mesi dopo l’arresto cardiaco: la Danimarca lo convoca per due amichevoli La Danimarca incontrerà l’Olanda il 26 marzo e poi la Serbia in casa martedì 29 marzo. Tra i 23 convocati, spicca il nome di Chris Eriksen: “Non dobbiamo più aspettare”

A cura di Alessio Pediglieri

Christian Eriksen con la maglia della Danimarca prima del malore in campo: una scena che si potrà ripresentare dal prossimo 26 marzo

Chris Eriksen in Nazionale. L'annuncio del ritorno del centrocampista danese è arrivato con la comunicazione dei convocati per i prossimi impegni, diramata dal Ct Hjulmand che non ha esitato a richiamare l'ex Inter oggi al Brentford dove ha ripreso non solo ad allenarsi con continuità ma anche a scendere in campo mostrando di non avere ulteriori conseguenze dopo quanto successo lo scorso giugno e a seguito del bypass sottocutaneo con cui è costretto a convivere. Un cerchio che si chiude, nella speranza di aprirne un altro in vista dei prossimi Mondiali in Qatar nell'inverno 2022.

Dopotutto lo stesso Eriksen lo aveva detto in tempi non sospetti, il suo obiettivo erano i Mondiali con la maglia della Danimarca. Tutto è ancora tremendamente lontanissimo ma un primo importante passo è stato fatto grazie alla decisione dello staff della nazionale danese di richiamarlo nel gruppo: un segnale decisivo sotto ogni aspetto e che spinge il giocatore a riconquistare la tranquillità persa in quel malore improvviso avvenuto all'esordio agli Europei.

Dopo nove mesi dall'arresto cardiaco è rientrato nel gruppo in vista dei test amichevoli contro Olanda e Serbia. Nulla di ufficiale, probabilmente partirà dalla panchina in attesa di poter scalare nuovamente le gerarchie ma il messaggio è stato preciso: il recupero oramai è considerato completo e anche gli ultimi, comprensibili dubbi, sull'integrità psicofisica si sono dissolti in queste ultime settimane. Il centrocampista è tornato alle competizioni ufficiali a fine febbraio in Premier League con la maglia del Brentford, tanto è bastato per la DBU a rilasciare il comunicato stampa di convocazione: "Ora non dobbiamo più aspettare" si legge nella nota della Federcalcio danese. "Il nome di Christian Eriksen è stato inserito tra i 23 selezionati che l'allenatore della nazionale Kasper Hjulmand ha elencato durante la selezione della nazionale".

Così, Eriksen, che ritroverà la sua maglia numero 10, torna con la nazionale per la prima volta dal suo arresto cardiaco nella partita del Campionato Europeo contro la Finlandia il 12 giugno 2021: "Oltre all'opportunità di rientro di Christian Eriksen, c'è anche un potenziale debutto in nazionale per Daniel Iversen del Preston nei prossimi due test match". La Danimarca incontrerà l'Olanda il 26 marzo in trasferta ad Amsterdam e poi la Serbia in casa martedì 29 marzo. Per chiudere definitivamente il cerchio.