Eriksen illumina il Brentford, applausi e cori al Community Stadium: “Esibizione straordinaria” Eriksen ha contribuito alla vittoria del Brentford contro il Burnley con un prezioso assist per Toney in occasione della rete che ha sbloccato il match.

A cura di Vito Lamorte

I tifosi del Brentford stanno iniziando ad apprezzare la qualità di Christian Eriksen. Il calciatore danese ha giocato la sua seconda gara da titolare con le Bees, la terza presenza complessiva, e ha lasciato il segno per la prima volta: l'ex calciatore dell'Inter ha servito un assist perfetto per la testa di Toney al minuto 85 per il gol del vantaggio della sua squadra contro il Burnley. Un match importantissimo per la lotta salvezza in Premier League e il numero 21 ha contribuito a sbloccare con una giocata delle sue, permettendo alla squadra di Thomas Frank di conquistare 3 punti davvero fondamentali.

Eriksen a pochi minuti dal termine del match ha ricevuto sulla zona sinistra d'attacco e dopo aver condotto per qualche metro, senza grosse opposizioni, ha pennellato un cross sulla testa del suo compagno: palla nel sacco e grande gioia al Community Stadium. L'ultima volta che il danese aveva firmato un assist in Premier League era dicembre 2019 contro il Wolverhampton: quel giorno a usufruire del suo passaggio decisivo fu Jan Vertonghen, oggi è toccato a Toney.

Nel 4-5-1 del Brentford il forte centrocampista danese si muove come mezz'ala di sinistra ma il suo manager gli lascia una grande libertà di muoversi per ricevere nella metà campo offensiva e creare occasioni da gol. La sua gara in numeri: nei 90 minuti giocati ha toccato 70 volte il pallone con un precisione nei passaggi del 77% (44/57) con due servizi chiave e una grande opportunità creata. Sicuramente il suo innesto ha dato più qualità al gioco della squadra di Londra. "Esibizione straordinaria": così ha definito il tabloid inglese The Sun la prestazione di Eriksen.

Nove mesi esatti l'arresto cardiaco durante il match dell'Europeo tra Danimarca e Finlandia, Christian Eriksen è tornato in campo e sta man mano recuperando la condizione migliore per coronare il suo sogno: giocare il Mondiale in Qatar nel prossimo autunno.

La gara tra Brentford e Burnley si è chiusa con il risultato di 2-0 per i padroni di casa grazie alla doppietta di Ivan Toney che, dopo aver sbloccato il match con un colpo di testa, ha realizzato la sua seconda rete di giornata su calcio di rigore nei minuti di recupero. Dopo due sconfitte consecutive la squadra di Franck torna a fare punti e si porta a +11 dalla zona retrocessione.