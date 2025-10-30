Enzo Maresca irritato con Delap: “Imbarazzante, a volte gioca solo per se stesso”

Enzo Maresca punta il dito contro il suo giocatore nel post partita di Wolverhampton-Chelsea. L’allenatore italiano critica Liam Delap e i due falli inutili che hanno portato all’espulsione.

A Liam Delap sono bastati 26 minuti per incidere nel match di coppa contro il Wolverhampton, in senso negativo si intende. L'attaccante ha concluso anzitempo la sua gara per via del doppio cartellino giallo e della conseguente espulsione. Al termine dei 90 minuti, il passaggio del turno è arrivato lo stesso, ma il suo allenatore, l'italiano Enzo Maresca, non sembra averla presa bene: "A volte gioca solo per sé stesso", ha dichiarato nel post partita.

Un cartellino rosso "imbarazzante", come l'ha definito l'allenatore. Non tanto per la scelta dell'arbitro, condivisa dal coach dei blues, quanto per l'inutilità dei due falli. Il Chelsea ha comunque vinto, ma per Delap, che tornava in campo dopo un lungo infortunio, l'esperienza non è stata delle migliori. L'ultima apparizione dell'inglese risaliva al 30 agosto 2025, la sua prima gara a due mesi di distanza è durata solo 26 minuti. Alla luce del dato di cinque cartellini rossi in sole nove partite, appare comprensibile la rabbia dell'allenatore in conferenza stampa.

Il rosso di Delap scatena la rabbia di Maresca

Prima uno spintone, poi un gomito troppo alto e i due cartellini gialli sono serviti. Per Delap una serata sicuramente da dimenticare e un conto in sospeso con il suo allenatore. Non sono servite a nulla le indicazioni dalla panchina di Maresca che, come ha dichiarato nel post partita: "Dopo il primo giallo, gli ho ripetuto più volte di calmarsi. Ma Liam a volte gioca solo per sé stesso, non percepisce ciò che accade intorno a lui e non ascolta gli altri". L'attaccante ora dovrà cercare il perdono del suo allenatore, può trovare tranquillità sia nelle dichiarazioni passate del tecnico che, abituato con i suoi figli, conosce il valore dell'educazione al futuro, più che della punizione, sia nel fatto che la partita è stata vinta.

Vittoria di misura per il Chelsea in EFL Cup

In una gara che ha visto ben sette gol in novanta minuti, non sono bastate le tre reti dei padroni di casa ad aggiudicarsi il passaggio del turno. In un clima così teso e con una vittoria di misura, non ha giovato l'espulsione nel finale di Liam Delap. L'attaccante inglese ha lasciato i suoi compagni in 10 negli ultimi cinque minuti di gara, con parziale ancora fermo sul tre a due. Per fortuna dei blues tre minuti dopo, Jamie Gittens ha ampliato ulteriormente il margine e il gol nel finale del Wolverhampton è stato solo uno spavento senza reali conseguenze.