video suggerito

Endrick si sposa a 18 anni, con la fidanzata Gabriely aveva firmato uno strano contratto di coppia Il calciatore del Real Madrid Endrick, classe 2006, e la fidanzata Gabriely Miranda si sono uniti in matrimonio. La notizia è stata data dagli sposi, con un post e una serie di foto sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calciatore brasiliano Endrick brucia le tappe, non solo sui campi di calcio. Perché a poco più di 18 anni, che ha compiuto lo scorso 21 luglio, si è sposato con Gabriely Miranda, la sua fidanzata. Endrick e Gabriely hanno detto sì, lo hanno fatto a sorpresa ed hanno annunciato tutti suoi social. Endrick e Gabriely erano diventati noti, diversi mesi fa, quando venne ufficializzato un contratto nel quale i due sono ‘obbligati' a dire ‘ti amo' e che non posso dire alcune parole.

Endrick e Gabriely si sono sposati

Le stesse foto sono state pubblicate sui profili di entrambi. Lui con completo scuro e camicia bianca, senza cravatta, lei con un elegante abito bianco. A corredo lo stesso messaggio. Matteo 19:6. "Così non sono più due, ma una sola carne. Perciò ciò che Dio ha unito, nessuno separa". Un cuore come emoji e soprattutto un anello, o meglio la fede. L'ultima frase è:"Finalmente sposati".

Endrick ha compiuto 18 anni lo scorso luglio, sua moglie Gabriely Miranda è poco più grande (ne ha 21). Si sono sposati a sorpresa. Sorpresa perché non c'è stato un annuncio ufficiale. Perché in passato il calciatore del Real Madrid aveva detto di aver intenzione di sposarsi e di diventare padre da giovane, disse: "Come ho detto a mio padre e a mia madre, voglio essere un giovane padre, voglio vedere mio figlio crescere, avere un'affinità , ma è lei che deve dire sì o no, vero?".

Leggi anche Le parole di Pietrangeli su Sinner a 18 anni che oggi raccontano una storia completamente diversa

Endrick ha già vinto un trofeo con il Real Madrid

Così è stato. Brucia le tappe in ogni campo Endrick, classe 2006, che quando aveva dieci anni è stato tesserato dal Palmeiras e che all'inizio del 2023 è stato acquistato dal Real Madrid, che però ha potuto tesserarlo solo in questa stagione, avendo superato la maggior età. Precoce anche nei trofei vinti, sono già sei in bacheca, l'ultimo: la Supercoppa Europea con il Real Madrid. E per non farsi mancare nulla ha segnato subito all'esordio al Bernabeu, lo scorso 25 agosto.

Il contratto tra il calciatore e la moglie

Di Endrick e Gabriely comunque si parla tempo, pure per vicende extra-calcistiche, precisamente per il contratto di coppia che è stato firmato da entrambi. Il brasiliano in un podcast rivelò che entrambi hanno diverse clausole da rispettare: in primis ogni tipo di dipendenza è vietata ed è obbligatorio dire ‘ti amo' in qualsiasi situazione; inoltre alcune parole sono vietate nei dialoghi di coppia.