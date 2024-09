video suggerito

Endrick dimostra gusti raffinati in fatto di orologi: il cronografo può valere fino a 1 milione di euro Il 18enne talento brasiliano del Real Madrid ha sfoggiato un accessorio prezioso nel giorno del suo matrimonio, un Rolex Dayton Raimbow: può costare tra i 400 mila euro a salire, a seconda dei materiali e delle pietre preziose usate per assemblaggio.

L'annuncio di Endrick, 18enne, di convolare a nozze con la fidanzata Gabriely Miranda ha destato molta curiosità per una decisione presa così "da giovane". Lui, talento brasiliano, calciatore sul quale il Real Madrid ha puntato a occhi chiusi, potenziale campione del futuro ha messo la fede al dito e s'è promesso amore eterno con la giovane che gli ha rapito il cuore.

Nelle foto che ha condiviso con orgoglio sui social c'è un dettaglio che non poteva passare inosservato: più dell'outfit indossato, a spiccare era un accessorio di lusso che in pochi (e tra questi ci sono illustri e ricchi campioni come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi) possono permettersi: è un Rolex Daytona Raimbow, il cui valore può variare da 400 mila a 1 milione di euro, considerando i materiali utilizzati per l'assemblaggio (l'oro rosa oppure giallo) e l'esclusività di altri "pezzi" che trasformano quel "segna ore" in un gioiello.

La sfumatura arcobaleno è data dai colori degli zaffiri, a renderla scintillante è anche l'eventuale aggiunta di diamanti all'interno del quadrante, come cornice della cassa oppure quale ornamento delle maglie del cinturino. Ce n'è anche una versione che ha il quadrante scuro (è il caso di Endrick) ed è solo questione di prezzo che si può spendere per infilare al braccio questo particolare tipo di cronografo.

Un amore che spacca il secondo… anzi, il contratto. Che non è quello con i blancos ma l'accordo che Endrick e la consorte hanno firmato ben 2 anni prima di pronunciare il fatidico sì. Nel novero delle clausole reciproche da rispettare ce n'è una particolare: l'obbligo di pronunciare due paroline che sciolgono il cuore ("ti amo") in qualsiasi situazione, alcune espressioni sono vietate nel rapporto di coppia mentre il resto fa riferimento a vizi, tentativi d'infedeltà e quant'altro possa rientrare anche in un "drastico cambio di atteggiamento".

A testimonianza di quanto quest'orologio sia il classico oggetto che non può mancare nella collezione di un campione c'è un esempio nemmeno tanto lontano nel tempo al riguardo: lo aveva al braccio CR7 durante una conferenza stampa di Euro 2020, quella in cui destò scalpore perché allontanò da sé due bottiglie di Coca Cola caldeggiando la platea a bere bevande sane come l'acqua. Ma è solo uno – e nemmeno tanto il più costoso – dei tanti custoditi nella sua cassaforte. L'ultimo addirittura è stato costruito usando 388 pietre rarissime e ci sono voluti 3 anni per rifinirlo.