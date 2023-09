Empoli-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Empoli-Inter è il match delle 12:30 della 5ª giornata di Serie A. Al Castellani in campo la prima della classifica, a punteggio pieno, e l’ultima della Serie A. La partita in diretta TV su Sky e DAZN.

A cura di Alessio Morra

Il più classico dei testa coda andrà in scena oggi allo Stadio Castellani dove scenderanno in campo, alle ore 12:30, l'Empoli che ha perso tutte le partite disputate fin qui e l'Inter, che invece le ha vinte tutte e quattro, ed è reduce da un derby scoppiettante. L'Empoli, battuto 7-0 dalla Roma domenica scorsa, presenta in panchina un nuovo allenatore, che poi è un ritorno, e cioè Andreazzoli. L'incontro si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN.

Empoli-Inter sarà dunque la sesta partita di questa quinta giornata di Serie A, che si sviluppa a cavallo del turno infrasettimanale. L'Inter ha iniziato il campionato in modo strepitoso: quattro partite e quattro vittorie, tredici gol fatti e uno subito. Praticamente la perfezione. Tutto il contrario per l'Empoli che è ancora a 0 punti. Andreazzoli ha preso il posto di Zanetti e sin dal match con i nerazzurri cercherà di risollevare le sorti del club toscano.

Le probabili formazioni di Empoli-Inter: piccole novità nell'Empoli. Andreazzoli va con il classico 4-3-1-2. I giovani Baldanzi e Cambiaghi alle spalle dell'eterno Caputo. Thuram e Lautaro coppia offensiva, ma Sanchez potrebbe essere la sorpresa

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Marin, Bastoni; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Dove vedere Empoli-Inter in diretta TV

La partita tra l'Empoli e l'Inter si potrà seguire in diretta televisiva su Sky, che la manderà in onda sui canali 202 (Sky Calcio) e 251 (Sky Sport). Ma Empoli-Inter sarà live naturalmente anche su DAZN, che in tv si può seguire tramite dispositivi come Google Chroomecast o Amazon FireStick, o tramite consolle di gioco Xbox o PlayStation 5 o 6.

Empoli-Inter dove vederla in streaming

Naturalmente sarà visibile anche in streaming il match dell'ora di pranzo della quinta giornata di Serie A. Potranno farlo gli abbonati di Sky tramite Sky GO, quelli di NOW e quelli di DAZN, con telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin.

Serie A, le probabili formazioni di Empoli-Inter

Andreazzoli conferma il 4-3-1-2. Baldanzi e Cambiaghi dietro Caputo. Leggero turnover per Inzaghi che dovrebbe lasciare a riposo Dumfries e Barella. Chance per Pavard e con Sanchez che potrebbe avere una chanche anche se Lautaro parte favorito.

