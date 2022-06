Emerson Royal si ritrova sotto una pioggia di proiettili: la serata in discoteca diventa un incubo L’esterno del Tottenham ha vissuto momenti di terrore in patria. Una notte che Emerson Royal non dimenticherà mai, in cui ha rischiato anche la vita.

A cura di Marco Beltrami

Tempo di relax per le stelle del calcio reduci da una stagione estenuante e ricca di partite. I giocatori che non saranno impegnati nelle amichevoli con le proprie nazionali non hanno perso tempo per rilassarsi con le meritate vacanze. Tra questi anche Emerson Royal, l'esterno brasiliano che tra Spagna e Inghilterra nella scorsa annata iniziata con il Barcellona e proseguita poi al Tottenham ha collezionato complessivamente la bellezza di 44 presenze. Tornato in patria per gustarsi un po' di relax, riabbracciare parenti e amici, Emerson ha dovuto però fare i conti con una terribile disavventura e ha rischiato anche la vita.

Emerson Aparecido Leite de Souza Junior ha collezionato sette presenze con la nazionale brasiliana, ma è stato lasciato a riposo in vista delle amichevoli contro Giappone e Argentina. Ecco allora il ritorno nella sua terra nei giorni scorsi, dove avrebbe dovuto partecipare anche ad una partita di beneficenza che a questo punto potrebbe saltare. Il laterale nella notte tra giovedì e venerdì ha dovuto fare i conti con un tentativo di rapina a mano armata a San Paolo. Il calciatore ha trascorso una serata di festa in discoteca (il New Trips, che si trova su Paulista Avenue, una delle strade più lunghe che attraversa il centro di San Paolo) e all'uscita poi, intorno alle 3 del mattino ha trovato ad attenderlo anche un fan che gli ha chiesto una foto. L'uomo, un agente di polizia fuori servizio si è poi offerto di accompagnarlo al parcheggio.

Un colpo di fortuna notevole a giudicare da quanto accaduto dopo. Emerson infatti è stato raggiunto da un altro uomo che dietro la minaccia di una pistola puntata in faccia gli ha intimato di consegnargli i suoi preziosi. Il ladro è riuscito a prendere una catena d'oro, prima che si scatenasse un vero e proprio inferno stando alla ricostruzione della stampa brasiliana. L'agente di polizia ha infatti piuttosto che lasciare fuggire il malfattore ha estratto la sua arma, dando il la così una sparatoria, con ben 29 colpi esplosi. Mentre Emerson e gli altri presenti, cercavano di mettersi al riparo, il ladro è stato ferito alla schiena. Trasportato in ospedale, l'uomo è stato poi sottoposto ad un intervento per l'estrazione del proiettile.

Il commento alla vicenda di Emerson Royal su Instagram

Shock enorme per Emerson con il papà che ha temuto per la sua incolumità come svelato nel racconto dell'accaduto ai microfoni di UOL: "Il poliziotto ha notato che l'uomo ha puntato una pistola contro mio figlio. Poi ha approfittato della sua distrazione per agire. Tutti sono corsi da una parte. È stata una scena orribile". Il calciatore del Tottenham è provato da quanto accaduto e c'è molto lavoro da fare per il suo mental coach. Queste le sue parole su Instagram: "Commenterò presto quanto accaduto. Grazie a tutti per esservi preoccupati per me. Grazie a Dio sto bene".