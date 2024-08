video suggerito

Emerson Royal non sarà neanche in panchina per Milan-Torino: perché non è stato convocato da Fonseca Un intoppo burocratico ritarderà l'esordio di Emerson Royal con la maglia del Milan: il brasiliano non potrà giocare nella prima partita della stagione contro il Torino.

A cura di Ada Cotugno

Chi si aspettava di vedere il debutto di Emerson Royal al Milan nella partita d'esordio contro il Torino resterà deluso. Il nuovo acquisto dei rossoneri non compare nella lista dei convocati di Paulo Fonseca per la sua prima a San Siro, un'assenza che si è fatta subito notare: l'ex Tottenham è stato presentato ai suoi tifosi appena qualche ora fa, ma non potrà giocare nella prima partita ufficiale di questa stagione.

Un piccolo intoppo che rallenta l'inizio della sua avventura ma che non lo condiziona affatto. Gli servirà qualche giorno in più per essere completamente a disposizione del suo allenatore e giocarsi tutte le carte per provare a diventare il titolare di questa squadra.

Perché Emerson Royal non è stato convocato

Per vederlo in campo con la maglia del Milan bisognerà attendere ancora un po', almeno fino alla seconda partita di campionato. E non c'entrano scelte tecniche e neanche piccoli infortuni: il brasiliano non è stato convocato da Fonseca per Miloan-Torino a causa di un piccolo intoppo di natura burocratica legato al suo trasferimento.

In pratica i rossoneri non hanno ancora ricevuto il transfer dell'operazione conclusa con il Tottenham, un documento i dispensabile per poter far giocare Emerson Royal in Serie A. In assenza della luce verde il giocatore potrà allenarsi regolarmente a Milanello assieme al resto della squadra, ma non potrà essere utilizzato dal suo allenatore durante le partite.

Questione di giorni e poi ogni cosa sarà al suo posto: il brasiliano potrebbe esordire sabato prossimo in casa del Parma, proto a insidiare Davide Calabria nel ruolo di terzino desto da qui alla fine della stagione. Per il momento però potrà osservare San Siro soltanto da spettatore, prima di immergersi pienamente in questa nuova avventura e cercare di conquistarsi un posto da titolare.