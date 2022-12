Elneny entra e la partita finisce: gli haters lo sfottono, ma il campo racconta un’altra storia Elneny entra in campo nei secondi finali della gara tra Arsenal e West Ham. Dopo il suo ingresso l’arbitro fischia la fine e il video della sua sostituzione fa scatenare gli sfottò in rete. Ma in realtà l’importanza del giocatore in squadra è un’altra e lo confermano i gesti dei suoi compagni.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Arsenal non si ferma e in Premier League i Gunners continuano a stazionare al primo posto in classifica. Anche nel Boxing Day di Santo Stefano sono arrivati altri tre punti nel derby di Londra contro il West Ham che confermano lo straordinario momento della squadra di Arteta che sembra davvero non avere punti deboli. Anche nello spogliatoio. Un gruppo unito che ha come obiettivo principale quello di rilanciare le sorti del club che da tanto, troppo tempo, non riesce a conquistare il titolo. Nel 3-1 contro il West Ham stona però un episodio accaduto in pieno recupero.

Il protagonista è Mohamed Elneny, centrocampista 30enne mandato in campo da Arteta a pochi secondi dalla fine, forse anche troppi. L'arbitro concede 5 minuti di recupero e quasi allo scadere dell'ultimo, a sorpresa, il tecnico dei Gunners manda in campo l'egiziano. Giusto in tempo per fare una corsa in orizzontale per poi ascoltare il triplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine della partita. Quasi un'umiliazione per il giocatore che resta in campo per 30 secondi dal suo ingresso in campo giocando di fatto solo 13 secondi effettivi di partita.

Le immagini sono finite inevitabilmente in rete e sono stati tanti i tifosi che si sono divisi tra chi sostiene che questo sia stato un palese errore di Arteta e chi invece sottolinea l'incredibile professionalità del giocatore. Per qualcuno non c'è nulla di strano nel vedere un giocatore entrare in campo per soli 13 secondi: "Sono pagati per questo…". Ma umanamente è chiaro che questo possa sembrare sbagliato proprio in virtù dell'importanza del giocatore nel gruppo come specificato dallo stesso Arteta: "Mo è una parte davvero importante della squadra – ha detto Arteta al termine della partita – Porta energia, entusiasmo e impegno infiniti alla squadra ed è amato da tutti". Il tecnico spiega la sua importanza: "È un giocatore importante per noi dentro e fuori dal campo, un vero modello per i nostri giocatori più giovani e sono felice che rimanga".

Elneny è considerato uno dei giocatori più importanti nello spogliatoio dell’Arsenal.

E infatti Elneny proprio a margine del suo ultimo prolungamento di contratto ha spiegato la sua idea per il futuro: "Amo questo club e mi sento parte di questa famiglia – dice – Voglio continuare in questo fantastico club e in questa fantastica famiglia e sono molto felice ed eccitato per il futuro". Elneny completamene a disposizione del club e di Arteta: “Mi sento come quando giochi in una delle più grandi squadre del mondo e hai una famiglia fantastica e anche i tifosi sono davvero fantastici, mi fanno sentire speciale. Voglio restare qui fino a quando non avrò finito la mia carriera". Ovviamente tanti utenti in rete che hanno visto il video hanno riso di fronte a quelle immagini.

Ceballos ed Elneny in campo durante il riscaldamento con l’Arsenal quando erano compagni di squadra.

Tra battute, uscite più o meno indelicate e meme di ogni genere, ci ha pensato Dani Ceballos a difenderlo pubblicamente a spada tratta. L'ex Arsenal, oggi al Real Madrid, è stato suo compagno di squadra proprio ai Gunners e con un tweet ha spiegato con forza: "Incredibile professionista, incredibile compagno di squadra. Più giocatori così nel calcio. Un giocatore di lusso per l'Arsenal". Elneny infatti da sempre è considerato uno degli uomini chiave nello spogliatoio dei Gunners: il giocatore perfetto per qualsiasi allenatore.

Quella di Ceballos è l'ennesima conferma di quanto sia importante nel gruppo e di quanta considerazione abbia di lui Arteta che nonostante non lo reputi proprio centrale nelle sue idee di gioco, lo ritiene invece fondamentale per tenere unito lo spogliatoio. E infatti l'immagine più bella di quel video è proprio quella di Xhaka, il capitano dell'Arsenal, che al triplice fischio va ad abbracciare per primo proprio Elneny a conferma di quanto sia fondamentale la sua mentalità da professionista all'interno di questo gruppo.