Ekuban nel recupero gela il Como, non basta la magia di Nico Paz a Fabregas per battere Vieira

Ekuban nel recupero gela il Como, non basta la magia di Nico Paz a Cesc Fabregas per battere l'ex compagno Patrick Vieira: allo stadio Giuseppe Sinigaglia finisce 1-1 il Monday Night della terza giornata di Serie A. I lariani sembravano avere la gara in pugno dopo il primo tempo ma il Grifone non ha mai staccato la spina ed è rimasto in gara fino alla fine. Punto meritato per i rossoblù.

Una delle partite più interessanti del turno si è conclusa in parità ma a far girare il match è stata anche l'espulsione di Jacobo Ramon, che ha rovinato i piani del Como nel finale e ha dato coraggio al Genoa per cercare di rimettere tutto in equilibrio.

Ekuban nel recupero risponde alla magia di Nico Paz

Il Como era partito con determinazione e aveva trovato nei primi minuti del match segnali incoraggianti. Tra i lampi di qualità la prestazione di Nico Paz, che ha acceso il gioco con dribbling, visione e soprattutto una splendida giocata che ha rotto l’equilibrio e fatto pensare a un risultato favorevole.

Ma il calcio spesso non perdona chi non chiude le partite. Il Genoa ha resistito, ha giocato con ordine nella fase difensiva e preparato la riscossa: nel recupero, quando ormai molti si attendevano il fischio finale, Ekuban ha firmato con freddezza il gol che ha sancito il pareggio dei rossoblù. L'attaccante ghanese da pochi passi ha insaccato alle spalle di Butez e ha regalato un punto prezioso e meritato al Grifone.

Como-Genoa, il tabellino

MARCATORI: 15′ Nico Paz (C)

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Paz, Caqueret (73′ S. Roberto), Da Cunha (65′ Perrone); Kühn (73′ Addai), Morata (65′ Douvikas), Rodriguez. All. Cesc Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli (57′ Messias), Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton Cuffy, Malinovskyi (72′ Carboni), Ellertsson (72′ Ekuban); Colombo. All. Patrick Vieira.

ARBITRO: Piccinini.