Edinson Cavani è scontento del Manchester United. La bomba di mercato arriva a pochi giorni dalla sfida europea contro il Milan in Europa League e a sottolineare il momento difficile del Matador in Inghilterra è il padre dell'attaccante che così conferma le indiscrezioni dei giorni precedenti in cui si era diffusa la notizia di un contatto tra l'entourage dell'uruguaiano e il Boca Juniors, che da tempo lo sta corteggiando.

Luis Cavani è tornato a mettere in dubbio il futuro di suo figlio in Premier League dove, tra i Diavoli Rossi, non starebbe vivendo un periodo decisamente positivo. Tanto che contattato sull'argomento il papà del Matador ha rotto gli indugi e aperto alla discussione con un "60% di probabilità di vederlo da questa estate in Argentina.

Il Matador non è felice della sua attuale avventura inglese, vorrebbe tornare in Sudamerica, per avvicinarsi anche ala sua famiglia che gli manca tantissimo. Queste lo motivazioni principali pe l'addio nella prossima estate, al di là di come si chiuderà la stagione: "C'è Riquelme che è pronto ad accoglierlo – sottolinea papà Luis – c'è il Boca che è pronto a giocare per obiettivi importantissimi".

Il trasferimento di Edinson Cavani allo United era stato considerato un successo nell'ultimo mercato estivo, con il Matador che aveva salutato Parigi e il Psg per abbracciare il campionato inglese, ma poi sono iniziati i problemi. Prima una squalifica per un post ‘inappropriato' sui social, poi l'infortunio e la difficoltà di trovare continuità nella squadra di Solskjaer. Alla quale è legato fino al prossimo giugno perché al momento del contratto aveva siglato solamente un'opzione per l'anno successivo. Il rinnovo è lontanissimo, la corte del Boca sempre più insistente e le parole di Papà Luis sembrano una sentenza: "Non rinnoverà, credo possa salutare e tornare in Sudamerica per tornare ad essere felice".