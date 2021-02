Una serata dolce amara per Edin Dzeko che ha ritrovato la maglia da titolare e ha fatto gol contro il Braga nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, ma un infortunio subito nel secondo tempo rischia di tenerlo fuori molto a lungo, e proprio sul più bello. Perché la Roma si appresta a sfidare il Milan e a marzo disputerà gli ottavi di Europa League. L'infortunio ovviamente lo condiziona, ma il bosniaco può comunque essere soddisfatto per aver battuto un record di Francesco Totti.

I record di Totti con la Roma e quello di Dzeko

Totti è il grande simbolo della Roma, e detiene pure una serie di primati che probabilmente mai gli verranno sottratti: è il calciatore con più presenze ufficiali (786), con più gol (307), con più partite in Serie A (619) e più gol nel campionato italiano (250). Totti ha disputato anche oltre 100 partite nelle coppe europee (record) e ha realizzato 38 reti, in questo numero però vengono sommate pure quelle firmate nei turni preliminari. Ma contando solo quelli segnati tra gironi e eliminazione diretta il numero scende a 28, e Dzeko segnando al Braga ha realizzato il 29° gol nelle coppe europee (tra gironi e eliminazione diretta), e così il numero 9 giallorosso ha tolto un primato a Totti.

Dzeko scavalca Totti in Europa e insegue Pruzzo

Dzeko è il terzo bomber all time in assoluto della Roma, contro i portoghesi ha realizzato il gol numero 116, davanti a lui solo Roberto Pruzzo (138) e Francesco Totti. Ma intanto in attesa di capire se avrà modo di scavalcare pure il "Bomber di Crocefieschi" (potrà farlo se rimarrà anche nella prossima stagione), Dzeko diventa il calciatore della Roma con più gol realizzati nelle competizioni europee, escludendo le qualificazioni. Uno sfizio non da poco. E ora la speranza dell'ambiente è che il problema muscolare non sia troppo serio.