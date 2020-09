I nomi di Dzeko e di Suarez sono stati abbinanti molto a lungo nelle scorse settimane. Sembrava che uno tra l’uruguaiano e il bosniaco dovesse firmare per la Juventus, ma alla fine, come spesso accade, l’ha spuntata il terzo incomodo e cioè Alvaro Morata. Suarez si è accasato all’Atletico Madrid, che lo ha prelevato dal Barcellona. Mentre Dzeko è rimasto nella Capitale e giocherà ancora per la Roma, ma c’è stato un momento in cui il suo futuro poteva essere proprio al Barcellona, lì avrebbe potuto sostituire il ‘Pistolero’, ma i catalani non lo hanno voluto acquistare.

No a Dzeko, il Barcellona vuole ringiovanire la rosa

Il ‘Mundo Deportivo’ scrive che qualcuno tra la Roma e il procuratore di Dzeko avrebbe offerto il bosniaco al Barcellona. In fondo Suarez va sostituito, e i catalani un’altra punta non l’hanno acquistata (ancora). Ma i dirigenti blaugrana hanno detto di no a Dzeko. Il motivo è semplice. Il Barcellona vuole ringiovanire la rosa e non ha voluto acquistare un giocatore affidabile e di alto livello che però di anni ne ha parecchi, a marzo ne saranno 35. Koeman vuole costruire un ciclo e vuole farlo con giocatori giovani.

Il mercato del Barcellona

Dzeko è rimasto così alla Roma, mentre il Barcellona il sostituto di Suarez non lo ha trovato. I dirigenti catalani avevano corteggiato a lungo Lautaro Martinez, ma non se n’è fatto nulla, pare abbiano anche pensato a Dybala, ma la trattativa nemmeno c’è stata. Ronald Koeman vorrebbe Depay, che da Lione si muove solo per una grossa cifra, e i catalani ora non sembrano avere enormi disponibilità economiche. Pure il nome di Cavani, che è svincolato, è stato fatto, ma per il Matador al Barcellona non sembrano esserci chance reali. L’unico movimento in attacco reale potrebbe essere fatto con lo scambio tra Dembélé e Douglas Costa, in uscita dalla Juventus.