Edilson campione del mondo con il Brasile finisce al Grande Fratello Vip: “Sono qui per i soldi”

Edilson da Silva Ferreira, meglio conosciuto come Edilson Capetinha, ha deciso di dare una svolta alla sua vita a 55 anni. L'ex attaccante che ha vinto un Mondiale con la nazionale brasiliana nel 2002 ha deciso di partecipare all'edizione verdeoro del Grande Fratello 2026. Una scelta legata a motivi economici, con Capetinha che spera di poter arrivare fino in fondo e guadagnare una cifra importante.

Capetinha al Grande Fratello Vip in Brasile

Senza giri di parole infatti Capetinha ("Diavoletto", ndr) ha accettato l'offerta dell'emittente che trasmette il reality per risollevare la sua situazione, al momento difficile: "Oggi sono qui per il premio. Ho guadagnato soldi e ho preso decisioni giuste e sbagliate. Mentalità diversa, tempi diversi. Sono venuto qui per il premio. Ho bisogno di soldi". Queste le parole nella "casa", confermando anche di aver dissipato gran parte dei suoi guadagni.

Chi è Edilson da Silva Ferreira

305 gol in più di 700 partite giocate in carriera, con tanti club tra cui Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama e Benfica. Imprevedibile e provocatorio (da qui il suo soprannome), ha vinto tre campionati brasiliani e ottenuto altri successi in patria, togliendosi la soddisfazione di conquistare anche il Mondiale per Club FIFA 2000. Al suo attivo anche esperienze in Giappone e negli Emirati Arabi, ma soprattutto con la nazionale brasiliana. Vestì la casacca verdeoro ai Mondiali 2002 senza avere un ruolo chiave, visto che in quella squadra c'erano Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e non solo.

Il suo nome è stato spesso associato anche a vicende particolari extra-campo, come quelle relative ai procedimenti giudiziari legati al mancato pagamento degli alimenti per i figli. Per questo è finito per ben 4 volte in prigione. Senza dimenticare anche l'accostamento a vicende relative a frodi sportive, in cui però è stato assolto. Nel dialogo all'interno del Grande Fratello Vip ha dichiarato: "Ho preso decisioni sbagliate nella mia vita. Mi sono fidato di molte persone e ho fallito. Sono qui per i soldi, in realtà". Insomma, dopo un'avventura non fortunata da commentatore tv, Edilson prova a reinventarsi in TV nella speranza di ritrovare popolarità e soprattutto stabilità economica.