Ed Sheeran interrompe l’intervista di Amorim, momenti di imbarazzo: “Non credo voglia parlarmi” Durante il commento post partita di Ipswich Town-Manchester United in diretta TV su Sky Sports un fuoriprogramma ha suscitato non poche critiche: Ruben Amorim, visibilmente infastidito, è stato interrotto da una improvvisata di Ed Sheeran mentre analizzava il suo debutto in panchina con i Red Devils. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Non è andata come tutti i tifosi speravano, la prima assoluta di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United: 1-1 deludente contro il neo promosso Ipswich Town. Per la gioia dei tifosi ospiti tra cui è spiccato uno in particolare, Ed Sheeran che nel post gara, è piombato in diretta TV su Sky Sports mentre il tecnico dei Red Devils stava analizzando la partita. Un fuoriprogramma inatteso che ha infastidito il Amorim, rimasto in silenzio tutto il tempo e che ha irritato fortemente i tifosi dello United per un'improvvisata considerata dai più "semplicemente irrispettosa".

Amorim in diretta TV, Ed Sheeran interrompe l'intervista

La polemica sui social è scoppiata più per il dopo partita di Ipswich Town-Manchester United che per il risultato deludente in trasferta di Ruben Amorim all'esordio ufficiale come sostituto in panchina di ten Hag. Tutta colpa del cantautore Ed Sheeran che è piombato in onda, interrompendo il tecnico in quello che voleva essere un fuoriprogramma divertente ma che si è trasformato in qualcosa di "semplicemente irrispettoso". E' questo, infatti il commento che di gran lunga è apparso sul web da parte dei sostenitori dello United.

Durante il commento post gara con Amorim al box Sky a bordo campo, la presentatrice Kelly Cates ha fermato tutto: "Ed Sheeran è venuto a trovarci… stiamo chiacchierando con Ruben Amorim" ha poi aggiunto mentre le telecamere inquadravano il cantante. "Non credo che voglia parlarmi…" ha esordito scherzosamente Sheeran spuntando dalla parte opposta del tavolo a bordo campo mentre Amorim, visibilmente infastidito, è rimasto in totale silenzio. "Ma mi è piaciuto tantissimo, mi piace tantissimo essere tornato in Premier League" ha poi concluso, ironizzando sul pareggio di Ipswich. E scatenando la disapprovazione generale sui social media. "Una cosa imbarazzante", "Sono inorridito di quanto sia stato maleducato da parte di Ed Sheeran", Amorim avrebbe dovuto dire a tutti in diretta di andare al diavolo". Questi i duri commenti. "Si vede che Amorim era inca**ato… semplicemente irrispettoso".

Ed Sheeran e l'Ipswich Town: tifoso e investitore

Ma cosa ci faceva Ed Sheeran a Portmand Road? La risposta è molto semplice conoscendo la passione del cantautore per il calcio e il suo tifo dichiarato per l'Ipswich Town in particolare, di cui è anche azionista di minoranza. Non a caso nei giorni scorsi era anche apparso un gossip che lo coinvolgeva direttamente secondo il quale in estate avrebbe convinto con una videochiamata un giocatore ad unirsi al club. Questi particolari, uniti al risultato deludente della gara appena conclusa, per i tifosi dello United sono stati visti come una mancanza di rispetto e una presa in giro in diretta TV scatenando le feroci critiche.

Il commento di Amorim sul pareggio dello United con l'Ipswitch

Prima e dopo la sortita di Sheeran, Amorim ha provato comunque ad analizzare la sua "prima" in panchina dei Red Devils: "I giocatori sono intelligenti e devono crederci e devono credere e ricordare che sono buoni giocatori, e devono divertirsi, quindi cercheremo di farlo, dando istruzioni giuste, cercando di aiutarli. Per me ora è importante conoscere i giocatori, cosa gli piace fare, cosa sono capaci di fare, e ho bisogno di tempo per scoprirlo. Oggi? Non è stato un buon risultato, ma miglioreremo in futuro" ha concluso Amorim pensando al prossimo impegno, quando lo United affronterà il club norvegese del Bodo/Glimt in UEFA Europa League a Old Trafford.