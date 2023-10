È sparito Alvaro Prieto, il calciatore ricercato in tutta la Spagna: appello per chi sappia notizie Tutta la Spagna è in ansia per la scomparsa di Alvaro Prieto, 18enne calciatore del Cordoba che risulta disperso da quando giovedì è uscito dalla stazione di Santa Justa, la principale stazione ferroviaria di Siviglia.

Tutta la Spagna è in ansia per la scomparsa di Alvaro Prieto, 18enne calciatore del Cordoba che risulta disperso da quando giovedì è sceso dal treno sbagliato ed è uscito dalla stazione di Santa Justa, la principale stazione ferroviaria di Siviglia. Da lì il giocatore delle giovanili del club andaluso si è letteralmente volatilizzato e sono partite le ricerche in tutto il Paese, ovviamente concentrandosi in primis nella zona della scomparsa.

La Policia Nacional conduce le indagini a spron battuto per individuare testimoni e nuove immagini di Prieto. Il delegato del governo in Andalusia, Pedro Fernandez, ha risposto alle domande dei giornalisti spiegando che per il momento non è stata esclusa alcuna ipotesi. Il ragazzo scomparso – che come detto milita nelle giovanili del Cordoba – si era recato a Siviglia accompagnato da un amico e aveva trascorso la notte di mercoledì in una discoteca della città.

Poi giovedì, l'ultimo giorno in cui si sa dove si trovava, Prieto doveva viaggiare su un treno diretto a Cordoba, ma ha avuto problemi con il biglietto e con la batteria del cellulare. Ha quindi deciso di salire su un altro treno – diretto altrove – senza il biglietto corrispondente, ma è stato notato dal personale del treno che lo ha invitato a scendere. Le telecamere della stazione di Santa Justa mostrano il calciatore scomparso che esce: sono queste le ultime immagini che si hanno di lui finora.

Fernandez ha spiegato che i genitori del giovane hanno presentato denuncia alla stazione di polizia di Siviglia, in base alla quale è stata attivata un'indagine ora focalizzata sull'individuazione dei testimoni e sulla visione delle telecamere circostanti per ottenere nuove immagini. Gli investigatori cercano così di conoscere il percorso del calciatore scomparso e dove si trovi adesso. Il delegato del governo iberico spera che il giovane possa ricomparire "presto e perfettamente in salute" e ha sottolineato che tutte le unità competenti stanno lavorando in tal senso, senza escludere alcuna ipotesi.

La famiglia ha riferito questa mattina di non avere contatti con lui, stessa cosa detta dai giovani che erano con lui fino a poco prima di entrare nella stazione di Siviglia, con i quali gli inquirenti hanno parlato. Il Cordoba CF ha avvertito sui suoi profili social della scomparsa del proprio calciatore e ha chiesto la "massima diffusione" per aiutare a ritrovarlo. Secondo le informazioni fornite dal club andaluso, il giocatore scomparso – alto circa 1,80 – indossava pantaloni beige e una maglietta verde.