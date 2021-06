L'Italia si inchina ai piedi di Manuel Locatelli. La doppietta del centrocampista azzurro contro la Svizzera agli Europei, davanti agli occhi di mezzo mondo, fa felice Roberto Mancini ma forse anche il Sassuolo. Il giocatore ha pubblicamente dichiarato di aver già parlato con Carnevali del suo futuro, alludendo ad un addio in vista della prossima stagione, ma il club neroverde potrebbe comunque pensare di sfruttare le sue ottime prestazioni agli Europei per far lievitare ulteriormente il prezzo del suo cartellino. Non è un mistero infatti che in cima alla lista dei giocatori chiesti da Massimiliano Allegri alla Juventus ci sia proprio Locatelli.

Un giocatore perfetto negli automatismi tattici del tecnico che ha bisogno di rinforzare il suo centrocampo. Non è ancora chiaro dove desideri giocare Locatelli nella prossima stagione, ma la trattativa tra la stessa Juventus e il Sassuolo sta andando avanti spedita. Il club emiliano chiede 40 milioni per il cartellino del giocatore ma dopo questa splendida doppietta il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente almeno di altri 10/15 milioni. Un bel problema per il club bianconero che, così come per tanti club europei finiti nel vortice della pandemia, potrebbe avere serie difficoltà nel riuscire ad accontentare una nuova presunto richiesta da parte del Sassuolo. Ma sul centrocampista non c'è soltanto la Juventus.

Locatelli ha richieste anche dall'estero

"La pandemia mi ha aiutato – ha detto Locatelli a fine partita – l'anno scorso non credo che sarei potuto venire agli Europei". Le parole del centrocampista azzurro, premiato come migliore in campo, sono la chiara sintesi del campionato giocato da Locatelli, autore di 4 gol e 3 assist in 34 presenze. Protagonista assoluto nella squadra di De Zerbi, Locatelli è ora diventato ufficialmente uomo mercato. "Il mio futuro? Sono solo chiacchiere – aveva detto il giocatore prima degli Europei – Deciderò dopo il torneo ma Carnevali siamo consapevoli della strada da prendere".

Lo stesso amministratore delegato del Sassuolo, a inizio giugno, aveva parlato del futuro del giocatore e di una sua cessione nella prossima finestra di mercato ammettendo l'interesse della Juventus ma anche di altri club. "La Juve si è mossa l'anno scorso per lui – dichiarò Carnevali – ma di recente gli unici interessamenti concreti sono arrivati dall'estero". Sul Locatelli infatti, oltre alla Juventus, c'è anche il pressing concreto del Manchester City ma soprattutto del Borussia Dortmund che ha sempre puntato molto sui giovani di talento. Juve avvisata, il prezzo per Locatelli, già in questo momento, è decisamente più alto dei 40 milioni prefissati.