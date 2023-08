È morto Victorino, l’ex Cagliari aveva tentato il suicidio: ispirò un personaggio di Holly e Benji Waldemar Victorino è morto all’età di 71 anni: aveva tentato il suicidio nella giornata di ieri. L’ex attaccante del Cagliari ispirò un personaggio del famoso manga Holly e Benji.

A cura di Vito Lamorte

È morto all'età di 71 anni Waldemar Victorino, ex attaccante uruguaiano che ha giocato anche in Italia con la maglia del Cagliari nella stagione 1982-1983. L'ex calciatore era ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un tentativo di suicidio: i medici non sono riusciti a salvarlo. El Piscador aveva ispirato un personaggio nella famosa serie Holly e Benji.

Victorino, in base a quanto riportato da alcuni media uruguagi, era alle prese con grossi problemi economici e ieri aveva tentato il suicidio: è stato subito soccorso e ricoverato ma l'ex attaccante, che aveva messo a referto 15 gol in 33 presenza con la Celeste, non ha superato la notte. Questa mattina è stato comunicato il decesso.

Questo il ricordo del club sardo: "Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Waldemar Victorino, talento puro del calcio uruguaiano. Giocò in rossoblù una sola stagione, quella ‘82/’83, ma riuscì a conquistare in poco tempo l’affetto di tutti i tifosi. Ciao, Waldemar".

Nel corso della sua carriera vinse con il Nacional un campionato uruguaiano, Copa Libertadores e una Coppa Intercontinentale nel 1980.

Questo il comunicato della federazione uruguaiana per ricordare Victorino: "Ci rammarichiamo con profonda tristezza e shock per la morte dell'ex giocatore della nazionale uruguaiana, Gloria Celeste, Waldemar Victorino".

Partecipò al Mundialito 1980, torneo internazionale di calcio a inviti che venne organizzata per celebrare il cinquantenario del campionato del mondo 1930: a vincerlo fu proprio la nazionale uruguaiana e in finale Victorino segnò il gol della vittoria contro il Brasile.

In merito al personaggio che ispirò il manga spokon sul calcio scritto e disegnato da Yōichi Takahashi venne ispirato al calciatore scomparso e viene chiamato Ramon Victorino, punta di diamante della nazionale giovanile uruguayana.