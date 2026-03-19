È morto Silvino, storico collaboratore di Mourinho: fu il preparatore dei portieri dell’Inter del Triplete

Dopo una lunga malattia, all’età di 67 anni è scomparso Silvino, storico collaboratore di Mourinho nel cui staff ha militato tra il 2001 e il 2018. Nel 2010, anno del Triplete dell’Inter, allenava Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni.

L'Inter, ma anche il mondo del calcio, piange la scomparsa di Silvino de Almeira Louro, conosciuto ai più semplicemente come Silvino. Per 18 anni è stato uno dei più fidi collaboratori di Josè Mourinho, seguendolo nella prima parte della sua carriera e fu presente nell'Inter del Triplete quando nel 2010 allenava il reparto portieri. Aveva 67 anni e da tempo combatteva con una difficile malattia.

Il nome di Silvino è legato soprattutto a quello dello Special One, Mourinho, con cui ha condiviso quasi vent'anni di carriera una volta conclusa quella da giocatore. Tra il 2001 e il 2018 i due connazionali hanno stretto un sodalizio vincente, riuscendo ad ottenere successi in giro per l'Europa. Così, è diventato uno dei preparatori dei portieri più vincenti al mondo, vincendo in squadre come Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e anche nella nazionale portoghese. L'ultimo ruolo di preparatore dei portieri lo aveva svolto all'Al-Hilal fino al 2021.

Silvino è stato anche un buon portiere, iniziando nel Vitória Setúbal nel 1977 e poi restare in Portogallo al Vitória Guimarãesfino al 1984. Il salto di qualità arrivò passando al Benfica dove ha disputato la maggior parte delle partite, quasi 190 in campionato, vincendo 4 campionati portoghesi, coppe e supercoppe. Silvino ha partecipato, giocando da titolare, a due finali di Coppa dei Campioni contro il PSV e contro il Milan), giocando da titolare in entrambe. Passò poi ai rivali del Porto, vincendo 2 campionati e una Supercoppa. Ha chiuso la carriera a oltre 40 anni, con oltre 400 presenze: in nazionale portoghese ha collezionato 9 presenze.

Il comunicato dell'Inter: allenò i portieri del Triplete

Il cordoglio dell'Inter non si è fatto attendere sul sito ufficiale nerazzurro: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri della prima squadra nerazzurra dal 2008 al 2010" si legge nella nota che poi sottolinea la presenza nel Triplete del 2010: "In nerazzurro ha allenato la squadra dei portieri composta da Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni".