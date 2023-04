È morto Sergio ‘Bobo’ Gori, aveva 77 anni: vinse lo Scudetto con Cagliari, Inter e Juventus A 77 anni è morto Sergio ‘Bobo’ Gori, uno dei sei calciatori italiani ad aver vinto il campionato italiano con tre società differenti: Cagliari, Inter e Juventus.

A cura di Vito Lamorte

Sergio Gori, a sinistra, abbracciato a Gigi Riva nell’anno dello Scudetto del Cagliari.

È morto a 77 anni Sergio ‘Bobo' Gori, forte centrocampista offensivo che occupa un posto importante nella storia del calcio italiano: è uno dei sei calciatori italiani ad aver vinto il campionato italiano con tre società differenti. Questo ragazzo nato a Milano nel 1946 vinse il tricolore due volte con l'Inter, una con la Juventus e con il Cagliari.

Vesti per tre volte la maglia della Nazionale Italiana e partecipò al campionato del mondo 1970 in Messico, scendendo in campo negli ultimi sei minuti dei quarti di finale vinti per 4-1 contro il Messico.

Sergio Gori con la maglia della Juventus.

(in aggiornamento)