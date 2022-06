È morto Omolade: aveva 39 anni, il suo corpo è stato trovato in un’auto a Palermo All’età di 39 anni è morto l’ex attaccante di Torino e Treviso Omolade. Il suo corpo è stato trovato privo di vita in una macchina nel quartiere di Ballarò a Palermo.

A cura di Alessio Morra

Una brutta notizia arriva da Palermo, dove è morte Omolade, ex attaccante di Torino e Treviso. Il nigeriano è stato trovato senza vita all'interno di una macchina nel quartiere di Ballarò. Il suo nome balzò agli onori delle cronache nel lontano 2001 quando i compagni di squadra del Treviso si dipinsero di nero il volto per solidarietà dopo che gli ultrà del club veneto si erano schierati apertamente contro il suo acquisto.

Le cause della morte di Omolade sono tutte da appurare. La notizia l'ha data ‘Palermo Today' che ha riferito che il calciatore è stato trovato privo di vita questa mattina a bordo di una Peugeot nel quartiere di Ballarò. Il corpo non presentava lesioni esterne, è quindi è esclusa la morte violenta. Di Omolade si sa che avvertiva dei problemi a una gamba, più volte si era stato in ospedale. Oggi avrebbe dovuto fare un esame, proprio perché erano aumentate le difficoltà a camminare. L'ex calciatore vive in Italia da anni e lascia una figlia piccola. La sua vita era cambiata in questi ultimi anni, non ha mai abbandonato il calcio e faceva anche il traduttore in tribunale.

Omolade ebbe un'enorme popolarità quando nel 2001 una trentina di ultrà del Treviso ritirarono degli striscioni e abbandonarono lo stadio, in protesta con il suo acquisto. Non amavano Omolade per via del colore della sua pelle. Incredibile. Nel match successivo tutta la squadra del Treviso, incluso l'allenatore e tutti i panchinari, si presentarono nella sfida contro il Genoa con il viso dipinto di nero in segno di solidarietà. Passò poi al Torino con cui esordì in Serie A, nel 2003. Ha giocato poi con diverse squadre siciliane, dove si era trasferito negli ultimi anni.