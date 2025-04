È morto Aldo Hugo Sallustro, proprietario delle figurine Panini: lo zio Attila era capitano del Napoli

video suggerito

È morto Aldo Hugo Sallustro, il proprietario delle figurine Panini. Aveva 75 anni. Nipote di Attila Sallustro, calciatore e icona del Napoli negli anni '20-'30, era alla guida del gruppo dal 33 anni e ne era proprietario dal 2016.

A cura di Vito Lamorte

È morto Aldo Hugo Sallustro, il proprietario delle figurine Panini. Aveva 75 anni. Nipote di Attila Sallustro, calciatore e capitano del Napoli negli anni '20-'30, era alla guida del gruppo dal 33 anni e ne era proprietario dal 2016.

Una brutta perdita per l'editoria italiana e internazionale: Salllustro aveva dato una dimensione globale all'azienda modenese senza snaturarne l'identità.

Chi era Aldo Hugo Sallustro, proprietario delle figurine Panini

Aldo Hugo Sallustro era alla guida del gruppo Panini da 33 anni e ne era diventato proprietario nel 2016 insieme alle sorelle Anna e Teresa Baroni: con lui al timone, la multinazionale di Modena è diventata un colosso da 5 miliardi di figurine all’anno in tutto il mondo e ha generato un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro, più che triplicato rispetto al 2017.

Sallustro era una persona riservato, che si recava in ufficio ogni giorno per studiare e migliorare ancora di più la sua creatura. Panini nel corso di questi anni ha dimostrato di saper entrare nella cultura pop del nostro paese e in tutto il mondo con tantissime iniziative che coniugavano la passione per il calcio e la grande ambizione di un'azienda dal respiro internazionale. Sallustro ha trasformato Panini ed è stato in grado di parlare alle nuove generazioni, che poco sapevano delle figurine, e trovando un punto d'incontro con i loro genitori per quello che è un simbolo universale per chi ama e segue il calcio da anni.

Attila Sallustro in azione con la maglia del Napoli.

Attila Sallustro, capitano del Napoli tra gli anni '20 e '30

Attila Sallustro era un attaccante del Napoli delle stagioni a cavallo tra gli anni '20 e gli anni '30. Veniva spesso indicato come Sallustro I per distinguerlo dal fratello Oreste, chiamato Sallustro II.

Nel club azzurro militò per undici stagioni, dal 1926 al 1937, e in quattro annate fu il capitano: per molti anni rimase il calciatore azzurro con più reti in tutte le competizioni. Il suo bottino con la maglia del del Napoli fu di 106 gol in 258 partite.