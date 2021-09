“È il nostro talismano”, il conto aperto tra i tifosi del Real Madrid e Arturo Vidal Dopo la vittoria del Real Madrid in casa dell’Inter grazie ad un gol nel finale di Rodrygo, i sostenitori spagnoli hanno messo nel mirino Arturo Vidal. Il cileno è stato oggetto di sfottò e prese in giro sui social, a conferma dell’esistenza di un conto aperto. Tra l’ex Barcellona e la curva merengues non corre buon sangue.

A cura di Marco Beltrami

Un gol in extremis di Rodrygo ha condannato l'Inter all'esordio stagionale in Champions. Nel post-partita i tifosi del Real Madrid oltre ad esultare ovviamente per il risultato della squadra di Ancelotti, non hanno perso tempo per mettere nel mirino un nerazzurro in particolare, ovvero Arturo Vidal. Pioggia di sfottò per il cileno, con il quale c'è un conto aperto. Da tempo ormai, anche alla luce del suo passato in blaugrana, tra il centrocampista e i sostenitori delle merengues non corre buon sangue. Ecco allora una serie di tweet al vetriolo, come "Vidal, il nostro talismano", o "Vidal ha perso un'altra partita contro di noi" e così via.

Il Real Madrid è una delle bestie nere di Arturo Vidal. Nella sua carriera il cileno con le maglie di Juventus, Bayern Monaco, Barcellona e Inter, ha affrontato le merengues in 15 occasioni complessive, collezionando 7 sconfitte, 4 pareggi e 4 vittorie (1 solo successo in 9 confronti di Champions), con due cartellini rossi all’attivo e 7 gialli a conferma di match dal sapore particolare. Vidal sembra avere un conto aperto con il Real come confermato da una serie di episodi che lo hanno reso inviso ai tifosi delle merengues.

Quando era al Bayern Arturo aveva assistito da spettatore al match tra Juventus e Real Madrid, arrabbiandosi platealmente in occasione del contestatissimo e decisivo rigore per il contatto Benatia-Vazquez poi segnato da Cristiano Ronaldo. Le cose non sono migliorate durante la sua militanza negli acerrimi rivali catalani: post polemici di Vidal contro il Real con riferimento ai presunti errori arbitrali a favore. Anche all’Inter Vidal ha confermato il suo scarso feeling con gli spagnoli nel match di Champions della scorsa stagione quando incassò un rosso che fece molto discutere. Ieri, l'ultima puntata, con l'ingresso in campo nella ripresa senza lasciare il segno, con il gol di Rodrygo nel finale a condannare l'Inter. E i tifosi del Real si sono scatenati.