È il figlio di Adriano, ha 15 anni e gioca centravanti: in campo sembra papà, è impressionante Adriano si è congratulato con suo figlio 15enne che ha mostrato colpi da campione in un torneo giovanile brasiliano: “Dio ti benedica, continua così, ti amo”.

A cura di Enrico Scoccimarro

A volte capita che i figli d'arte tirino fuori dal cilindro qualche colpo che ricorda molto gli stessi gesti del proprio genitore. Questa volta è il caso del figlio di Adriano, detto l'"imperatore" che tanto ha fatto gioire i tifosi interisti, prima del suo tracollo per via di vicende extra campo. Il figlio dell'ex attaccante però promette bene, almeno sul rettangolo verde: sabato, in una partita di un torneo giovanile brasiliano, ha segnato un gran gol che ricorda molto una prodezza che suo padre fece nel 2009, proprio subito dopo aver lasciato i nerazzurri e essere tornato in patria, al Flamengo.

Adriano Carvalho, appena 15enne, gioca in attacco nelle giovanili del Serrano FC, club di terza divisione del campionato carioca, e ha segnato una tripletta con cui ha fatto notare le stesse caratteristiche tecniche del padre. Quello che fa più impressione è il primo gol, in cui corre defilato sulla sinistra e vede davanti a sé il ​​portiere avversario fuori di pali, scavalcandolo con una parabola imprendibile. La mossa e l'idea è quindi molto simile a uno dei tanti capolavori dell'ex bomber contro il Coritiba 13 anni fa al Maracanã. La posizione è più decentrata e la distanza è anche maggiore, ma l'istinto del gesto tecnico è lo stesso.

Dopo una carriera terminata in discesa, ora Adriano confida nelle qualità di suo figlio, che cerca di brillare nel calcio. Sabato è partito dalla panchina ma si è scatenato una volta entrato segnando, oltre al gol citato, altri due da rapace d'area di rigore, nel complessivo 4-1 dei suoi contro la Serra Macaense, in una partita per la Copa União Under 17, che riunisce le squadre di Rio de Janeiro. Adriano Carvalho già da qualche anno segue le orme del padre: poco fa era nelle giovanili del Gremio per un periodo di valutazione, ma non avendo particolarmente convinto, è stato lasciato andare ad aprile. Ora però ha subito ottenuto buoni risultati con il nuovo club.

L'ex giocatore di Inter, Parma e Flamengo, non ha contenuto la sua gioia e ha espresso tutta la propria soddisfazione sui social, pubblicando su Instagram il video con il gol del figlio media: "Sono così orgoglioso di mio figlio – ha scritto l'imperatore – Dio ti benedica, continua così. Ti amo Adriano Carvalho".