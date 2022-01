È corsa contro il tempo per il trasferimento di Balotelli: lo vogliono in campo al Mondiale per Club Tornato in Nazionale dopo 3 anni e mezzo, Mario Balotelli è di nuovo in auge anche in chiave mercato: l’attaccante bresciano potrebbe addirittura giocare il Mondiale per Club a febbraio.

A cura di Paolo Fiorenza

Mario Balotelli ha lasciato Coverciano al termine dello stage della Nazionale italiana che lo ha visto nuovamente convocato a distanza di 3 anni e mezzo dall'ultima volta, quando nel settembre del 2018 lo stesso Roberto Mancini lo chiamò per l'impegno di Nations League contro la Polonia: 62 minuti prima di essere sostituito nel secondo tempo e salutare – si pensava definitivamente – la maglia azzurra. Ed invece, dopo aver lasciato il Nizza ed essere passato da Marsiglia, Brescia e Monza con una parabola che sembrava a picco, ecco la rinascita di Super Mario a 31 anni in Turchia: una buona stagione finora all'Adana Demirspor, svoltata anche per lui con l'approdo in panchina ad inizio settembre di Vincenzo Montella.

I numeri di Balotelli (9 gol e 5 assist in 21 partite) sono solo un aspetto dell'annata che lo ha visto trascinare il club neopromosso al quarto posto in campionato, ad appena un punto dalla terza piazza. L'Adana Demirspor è la rivelazione del torneo e il bresciano si è distinto anche per una condotta mai sopra le righe, che lo ha fatto benvolere da tutti, sia compagni che tifosi. L'incastro con la disperata necessità di gol della nostra Nazionale, alla vigilia dell'incubo dei playoff mondiali, ha fatto sì che Mancini si ricordasse del suo vecchio giocatore all'Inter e al Manchester City, chiamandolo per lo stage.

La popolarità di Balotelli è ora di nuovo tanta ed il suo nome è tornato caldo anche sul mercato. Al punto che qualcuno se lo vorrebbe portare a casa in tempi brevissimi, per poterlo schierare addirittura nel Mondiale per Club che comincerà giovedì prossimo 3 febbraio. È la squadra messicana del Monterrey, vincitrice della Champions League centronordamericana nel 2021, ad essersi mossa su Super Mario, svela il quotidiano turco Fotospor. L'obiettivo dei Rayados è completare l'operazione in tempo per poterlo mandare in campo nel match di ingresso nel torneo, in programma il 5 febbraio contro gli egiziani dell'Al Ahli. Una partita valida come quarto di finale, la cui vincente affonterà poi in semifinale il Palmeiras campione del Sudamerica.

La risposta del presidente dell'Adana Demirspor, Murat Sancak, non si è fatta attendere: se il Monterrey vuole ora Balotelli, deve mettere sul tavolo 15 milioni di euro, dunque più dei 10 che aveva indicato come prezzo del suo attaccante qualche settimana fa, quando aveva affermato che sul giocatore c'era l'interesse del Newcastle. Sancak vorrebbe continuare ad inseguire il sogno della qualificazione alla Champions League, ma di fronte ad un'offerta di quel tipo lascerebbe andare Super Mario. Balotelli potrebbe dunque passare da un Mondiale inseguito con l'Italia ad un Mondiale giocato col Monterrey: i tempi sono strettissimi, se ne saprà di più nei prossimi giorni.