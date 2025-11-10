Dzeko irrompe in diretta e bacia De Rossi, l’imbarazzo è tanto: “Siamo amici fraterni… Che dicevo?”

Daniele De Rossi è stato interrotto nella conferenza post Genoa-Fiorentina da un episodio fuori programma: l’irruzione di Edin Dzeko che si avvicina e lo bacia in diretta: “Ci vediamo dopo… ci vediamo dopo”, la riposta del neo tecnico rossoblù in evidente confusione: “Che stavo dicendo?”

Daniele De Rossi ha debuttato da neo allenatore del Genoa pur non potendo stare in panchina ad assistere come avrebbe voluto i suoi neo giocatori, nel match di domenica pomeriggio contro la Fiorentina. Un esordio comunque positivo, con i rossoblù che hanno impattato davanti al proprio pubblico con uno spettacolare 2-2. Poi, la classica conferenza stampa post-match interrotta da un siparietto inaspettato: Edin Dzeko irrompe in diretta e va a baciare De Rossi, che resta visibilmente confuso ed emozionato: "Siamo davvero amici fraterni… ma che stavo dicendo?"

De Rossi in conferenza post Genoa-Fiorentina, Dzeko irrompe in diretta: "Ti do un bacio"

Un momento particolare che racchiude in pochi istanti l'essenza di una amicizia che va oltre il calcio, i colori che si indossano o le scelte di vita. Mentre Daniele De Rossi si appresta a commentare da neo allenatore la prima partita ufficiale sulla panchina del Genoa, le sue parole vengono improvvisamente interrotte da un fuori programma del tutto inaspettato: a irrompere senza preavviso, fuori da ogni protocollo, è Edin Dzeko che si avvicina all'ex compagno dei tempi della Roma e lo bacia sulla guancia: "Scusate ragazzi" dice velocemente l'attaccante oggi alla Fiorentina, "ti do un bacio, in bocca al lupo, eh?".

L'imbarazzo e l'emozione di De Rossi: "Siamo amici fraterni… che stavo dicendo?"

Una scena che sorprende per primo lo stesso De Rossi che resta imbarazzato dal gesto dell'ex compagno e amico a tal punto da andare in totale confusione e perdere ogni filo logico del discorso che si stava apprestando a fare ai giornalisti curiosi nel sapere le prime impressioni da tecnico del Genoa: "Ci sentiamo dopo, ci sentiamo dopo" risponde a Dzeko in evidente imbarazzo. Poi, "Ero sicuro che mi faceva gol quando è entrato questo…" sorride al microfono, "il figliosi chiama Dani, siamo amici fraterni, questo mi fa gol sicuro mi son detto", concludendo alla fine: "…scusate… non mi ricordo più, che cosa stavo dicendo?"

De Rossi soddisfatto dello spirito del Genoa: "Si parte dalla lotta, i giocatori hanno cuore"

Ciò che stava dicendo De Rossi prima della simpatica intrusione di Dzeko era lo spirito che aveva visto in campo dei suoi neo giocatori e che gli era particolarmente piaciuto: "Per me quando una squadra è in difficoltà si parte dalla lotta, si parte dal cuore. Avevo chiesto di fare questo tipo di partita ai ragazzi, non mi sono messo a fare il fenomeno. Si deve lavorare tanto, abbiamo il cuore per farlo, la Fiorentina è molto forte e la squadra ci ha messo tutto. Ci aspetta davvero un grande lavoro, ma i ragazzi hanno cuore".