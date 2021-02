Edin Dzeko è stato ufficialmente reintegrato nella Roma. Il bosniaco era sceso in campo nel secondo tempo della sfida tra la Juventus e i bianconeri nell'ultimo turno di campionato. C'è ancora da lavorare sulla condizione fisica, ma Fonseca è soddisfatto dell'approccio che Dzeko ha avuto e del passo indietro fatto dopo le scuse all'allenatore portoghese. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra ora avrebbe avanzato una proposta al proprio tecnico. I cinque italiani, con a capo Lorenzo Pellegrini, Cristante, Mancini e Spinazzola, avrebbero chiesto allo stesso Fonseca e a Tiago Pinto di restituire la fascia di capitano a Dzeko.

La situazione resta in evoluzione e solo l'allenatore, una volta che sarà pienamente convinto dell'atteggiamento del giocatore, potrà eventualmente tornare sui suoi passi. Ma al momento la fascia resta sul braccio di Pellegrini che è stato a capo del comitato di spogliatoio che spinge fortemente per ristabilire i gradi di capitano al giocatore. Il primo passo in avanti, nel frattempo, potrebbe arrivare già nel prossimo turno di campionato in cui la Roma giocherà in casa contro l'Udinese e dove il bosniaco potrebbe ritrovare una maglia da titolare.

Fonseca ci sta pensando e contro i friulani, non è infatti scontato che Borja Mayoral possa nuovamente giocare dal primo minuto. Lo spagnolo contro la Juventus non ha fatto benissimo, ma non è neanche da condannare. E allora ecco come il tecnico portoghese potrebbe seriamente pensare di impiegare subito il bosniaco per ritrovare nuovamente gol e soprattutto i tre punti che riscatterebbero il ko subito a Torino contro i bianconeri.

La squadra nel frattempo ha sempre dimostrato di non volersi schierare né dalla parte di Dzeko né da quella di Fonseca per quanto concerne la vicenda che nelle ultime settimane li ha visti protagonisti, ma di volere solo il bene dello spogliatoio. Il gruppo ha capito che in un campionato strano come quello attuale, si può pensare davvero di ambire a qualcosa di importante e al giro di boa della stagione, al quarto posto in Serie A e ai sedicesimi di Europa League, la Roma ha davvero tanti obiettivi da raggiungere. Fonseca scioglierà i dubbi solo nell'allenamento di domani sperando che si possa chiudere una vicenda che ha già fatto parlare troppo.