video suggerito

Dybala svela perché ha rifiutato l’offerta dell’Al Qadsiah: “Non si parla solo dei soldi” Dybala svela i motivi che lo hanno portato a rifiutare l’offerta dell’Al Qadsiah e a decidere di restare a Roma: “Non si parla solo dei soldi, anche se quando vedi quelle cifre lì ci pensi, ma alla fine ho scelto di rimanere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

174 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paulo Dybala ha vissuto una serata diversa dalle altre all'Olimpico dopo una settimana che lo aveva visto protagonista sul mercato. L'attaccante argentino ha rifiutato il trasferimento all'Al Qadsiah, che aveva formulato un'offerta economica importante per convincerlo a spostarsi in Arabia Saudita.

In merito a quella situazione ai microfoni di DAZN ha dichiarato: "L'offerta rifiutata? Ho messo tante cose sul tavolo. La mia famiglia, mia moglie, la squadra, la città, il voler tornare in Nazionale… Non si parla solo dei soldi, anche se quando vedi quelle cifre lì ci pensi, ma alla fine ho scelto di rimanere".

Si è parlato molto di alte commissioni per gli intermediari che avrebbe lavorato per l'operazione Dybala-Arabia ma la Joya ha smentito: "Al mio procuratore non cambiava niente, non è vero che prendeva quei soldi come si è detto in giro. Gli arabi? Non so come l'hanno presa, non ho parlato con loro".

Dybala sulla sconfitta con l'Empoli: "Non siamo riusciti a fare quello che ci aveva chiesto De Rossi"

In merito alle sue sensazioni nel corso della serata ha affermato: "Ho cercato di vivere questa serata come tutte le altre. Uno deve essere professionale sempre ma oggi non siamo riusciti a fare quello che ci aveva chiesto De Rossi. Penso che dovremo continuare a lavorare e speriamo che il mercato finisca velocemente per capire quali saremo per il resto della stagione".

Dybala ha parlato della sua posizione in campo: "Mi abbasso a volte per aiutare la squadra in fase di costruzione. Mi sento più a mio agio a giocare negli ultimi metri, cosa che oggi non ho fatto tanto e su questa cosa dovrò lavorare".

Dybala accolto da un boato dai tifosi della Roma all’Olimpico

Paulo Dybala era stato accolto da un boato da parte dei tifosi della Roma allo stadio Olimpico al suo ingresso in campo e alla lettura delle formazioni. Uno striscione molto affettuoso nei confronti dell'argentino è stato esposto in tribuna Tevere: “Cuore, anima e vita. Grazie Paulo”.