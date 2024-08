Dybala accolto da un boato dai tifosi della Roma all’Olimpico: “Cuore, anima e vita. Grazie Paulo”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Paulo Dybala accolto da un boato dai tifosi della Roma durante la lettura delle formazioni prima della partita contro l'Empoli allo stadio Olimpico. C'era grande attesa nel vedere la risposta dei supporter giallorossi dopo la trattativa di mercato con l'Al-Qadsiah che aveva visto la Joya prima lontana dalla sua permanenza nella Capitale e poi un dietrofront che aveva fatto esultare tutta la tifoseria.

Lo striscione in tribuna Tevere per il numero 21 recita: "Cuore, anima e vita. Grazie Paulo". Un messaggio bello nei confronti di un calciatore che ha giocato meno di quanto si aspettavano i tifosi negli scorsi due anni, soprattutto per problemi fisici, ma che ha infiammato l'Olimpico con le sue giocate.

Dybala accolto da un boato dai tifosi della Roma all'Olimpico

La situazione che ha riguardato Paulo Dybala nei giorni scorsi era diventata un vero e proprio caso: l'attaccante argentino sembrava vicinissimo all'Al-Qadsiah ma nel giro di poche ore tutto è cambiato, dal trasferimento certo per l'Arabia Saudita alla presenza contro l'Empoli all'Olimpico.

Tutto sembrava pronto per l'addio della Joya ai giallorossi dopo due stagioni e circolavano già le cifre che l'argentino avrebbe guadagnato in Arabia: dopo il post su Instagram ("Grazie Roma, ci vediamo domenica") per comunicare la sua scelta di rimanere alla Roma, i tifosi si sono ritrovati a tarda notte sotto la casa del calciatore per salutarlo e ringraziarlo di essere rimasto.

Poche ore prima lo avevano bloccato con la sua auto all'uscita da Trigoria, quando tutto sembrava ormai chiuso definitivamente: un attestato di amore e di affetto che ha influito nella scelta del calciatore. "Non posso tradire questa gente": queste sarebbero state le parole del calciatore ai suoi amici più intimi nelle ore prima della decisione finale.