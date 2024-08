video suggerito

Dybala-Roma, l’ultimo retroscena: il “no” agli arabi è arrivato dal club, non dal giocatore Dybala è rimasto alla Roma non per sua esclusiva volontà ma perché il club giallorosso avrebbe rifiutato l’offerta dell’Al Qasdiah, ritenuta troppo bassa: solo 3 milioni di euro per il cartellino della Joya. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paulo Dybala ha voluto fortemente restare alla Roma, un club e una piazza che lo amano e trattano come un idolo ma la decisione finale di continuare a vestire il giallorosso malgrado la classica offerta plurimilionaria proveniente dall'Arabia, non è stata totalmente presa dalla Joya. Un ultimo retroscena svelerebbe il reale motivo della permanenza dell'argentino in Capitale, tra i tanti scenari che si sono ipotizzati: l'Al Qasdiah, il club saudita che aveva pronto un triennale da 75 milioni, avrebbe offerto alla Roma la miseria di 3 milioni per il cartellino.

Dybala resta a Roma, il club rifiuta l'offerta dell'Al Qasdiah

Il finale della telenovela tra Dybala, la Roma e l'Arabia Saudita per i tifosi giallorossi è stato il più bello possibile: il fenomeno argentino continuerà a giocare, con De Rossi che lo riposizionerà al centro del progetto, con il giocatore che ha espresso tutto il proprio amore, ricambiato dai compagni e dalla piazza. Ma il motivo principale del "no" agli arabi non sarebbe arrivato da Dybala, ma dalla Roma stessa.

Una questione economica, di "vil" denaro da parte del club capitolino che ha come prerogativa principale quella di far quadrare i bilanci e la proposta dell'Al Qadsiah non poteva essere ritenuta accettabile: 3 milioni di euro sul piatto per il cartellino del 31enne argentino, davanti ad una richiesta giallorossa attorno ai 17 milioni. E così – rivela Libero – è saltato il banco, con Dybala rimasto da De Rossi ma che aveva accettato di farsi ricoprire di milioni in Arabia: nelle ultime settimane la Roma aveva chiesto a Dybala di accettare l'offerta saudita, rivela il quotidiano, davanti ad un triennale da 75 milioni

Il peso di Dybala sui bilanci della Roma: perché era sul mercato

I giorni di silenzio tra Dybala e la Roma, precedenti alla conclusione della lunga trattativa di mercato celavano dunque una effettiva volontà del club di liberarsi di un giocatore che, pur dalla classe indiscutibile, a 31 anni poteva ricevere l'offerta giusta per sollevare i bilanci della società. Cedere Dybala oggi sarebbe stato più che opportuno economicamente parlando visto che sull'argentino vige una clausola automatica che scatterà a gennaio: rinnovo automatico a 7 milioni netti più bonus. Una somma enorme per la Roma che sta, come tantissimi altri club, gestendo al ribasso il monte ingaggi.