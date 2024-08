video suggerito

Dybala resta alla Roma: il retroscena sulla scelta, le commissioni e la rottura con Al-Qadsiah Paulo Dybala resta alla Roma: il retroscena sulla decisione della Joya, le commissioni agli intermediari e la rottura con Al-Qadsiah. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Grazie Roma, ci vediamo domenica". Paulo Dybala ha utilizzato cinque parole su Instagram per comunicare la sua scelta di rimanere alla Roma. Il calciatore argentino sembrava vicinissimo all'Al-Qadsiah ma nel giro di 24 ore tutto è cambiato: dal trasferimento certa per l'Arabia Saudita alla presenza domenica contro l'Empoli all'Olimpico, magari dal 1′. Daniele De Rossi permettendo.

Un dietrofront che nessuno si aspettava da parte dell'ex Juventus, visto che tutto sembrava pronto per l'addio della Joya ai giallorossi dopo due stagioni: i tifosi si sono ritrovati a tarda notte sotto la casa del calciatore per salutarlo dopo che lo avevano bloccato con la sua auto all'uscita da Trigoria poche ore prima, quando tutto sembrava ormai chiuso definitivamente.

Dybala resta alla Roma, il retroscena sulla decisione

"Non posso tradire questa gente". Dopo l'abbraccio che gli avevano riservato i tifosi all'uscita dal centro sportivo Dybala alle persone più vicine avrebbe detto queste parole, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. È stato lui a prendere in mano la situazione quando le due parti si erano bloccate sulla cifra del suo cartellino e sulle commissioni agli intermediari: dopo lo stallo è intervenuto e ha scelto di restare nella Capitale. Stop, fine delle trasmissioni.

Il contratto di Dybala si rinnoverà fino al 2026 a cifre alte (7 milioni di parte fissa più 2 di bonus) se dovesse fare tredici partite: una questione non da poco per la società che ora, naturalmente, si augura di vedere una nuova storia per l'argentino dopo i tanti problemi fisici dell'ultimo anno.

Le commissioni agli intermediari e la rottura con Al-Qadsiah

Uno dei motivi per cui la trattativa si sarebbe arenata sarebbe anche la proposta di 3 milioni di euro dell'Al-Qadsiah alla Roma per il cartellino di Dybala mentre agli intermediari che erano riusciti a trovare l'accordo nelle ore precedenti sarebbero andati 8 milioni di commissioni. La Roma era rappresentata da Lina Souloukou e non ha apprezzato questo comportamento della controparte, pretendendo almeno il pagamento della clausola da 12 scaduta a luglio.

Tutto è cambiato nel giro di poche ore e così l'operazione è saltata. Ci sono tanti buchi neri nel racconto di questa trattativa che probabilmente non si conosceranno mai, a meno che qualcuno un giorno non decida di raccontarli. Staremo a vedere.