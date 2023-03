Dybala preso di mira dai tifosi della Juve per l’esultanza a fine partita: gli risponde in una chat Paulo Dybala esulta per la vittoria della Roma e la sua gioia viene fraintesa dai tifosi della Juventus. L’argentino sul suo canale Telegram ha chiarito: “Oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo mostrare rispetto”.

A cura di Vito Lamorte

Paulo Dybala esulta con la Roma e tutto lo stadio Olimpico per la vittoria preziosissima sulla Juventus in chiave Champions League. I giallorossi hanno disputato una gara di grande sacrificio ma sono riusciti a portare a casa una importantissima affermazione contro una diretta concorrente per i primi 4 posti della classifica.

Osservato speciale della serata non poteva che essere lui, la Joya. Il numero 21 giallorosso all'andata aveva confezionato un assist il pareggio di Abraham e nella sfida di ritorno si è preso sulle sue spalle il peso dell'intero attacco, giocando da terminale offensivo del 3-4-2-1.

L'argentino si è mosso molto, come suo solito, per cercare spazi di giocata e ha provato a creare insidie alla difesa bianconera anche con un paio di iniziative personali: la prima è stata stoppata da Rabiot in scivolata dopo uno slalom tra quattro avversari e la seconda è stata respinta da Szczesny.

Leggi anche La denuncia dei dipendenti dello Spezia: i tifosi della Juve gli hanno fatto pipì in testa

L'argentino è rimasto in campo per 73′ contro la sua ex squadra e ha partecipato con trasporto, insieme a tutta la panchina, nei minuti finali della gara prima del fischio di chiusura.

La sua esultanza dopo i sette minuti di recupero, però, non è stata presa bene dai tifosi bianconeri e qualcuno ha parlato anche di gesti nei confronti della sua ex panchina: nulla di più falso.

Dybala era in piedi con Wijanldum, mentre soffriva con tutti compagni e tifosi, fino a quando l'arbitro Maresca ha certificato la vittoria della Roma: dopo il fischio è esploso e dopo aver esultato vistosamente è saltato in braccio all centrocampista olandese prima di andare a salutare i suoi vecchi compagni e i supporter giallorossi, che anche contro la Vecchia Signora hanno gremito gli spalti dell'Olimpico in massa.

La chat Telegram di Dybala con i suoi tifosi.

Dybala nelle ultime settimane è diventato un bersaglio piuttosto ricorrente da parte dei tifosi della Juventus per le sue dichiarazioni negli interrogatori sulla manovra stipendi e poi per la richiesta di 3 milioni di euro come danni per il mancato pagamento degli stipendi arretrati.

Lo stesso calciatore campione del mondo ha voluto mettere in chiaro le cose dopo aver visto circolare le sue immagini sui social che venivano attribuite ad un'esultanza verso la panchina della Juventus. Sul suo canale Telegram, che ha aperto a settembre per avere un contatto diretto con i fan, ha detto: "So che è difficile per voi.. Lo è anche per me… ma oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo mostrare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante… il rispetto sempre ci sarà, non lasciatevi ingannare dai social"

La Joya ha proseguito così: "Non ho esultato un gol e non sono andato in faccia a nessuno. Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria con loro, mi dispiace che la vedete così. Vi mando un forte abbraccio".

Un chiarimento di cui, probabilmente, non vi era bisogno vedendo anche il modo in cui Dybala ha salutato compagni prima della sfida o l'abbraccio con Paul Pogba alla fine, ma in un mondo in cui viene analizzato ogni frame per cercare di trarre qualche significato particolare l'argentino ha sentito la necessità di scrivere questi messaggi.