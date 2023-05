Dybala a rischio per la finale di Europa League della Roma, Mourinho: “Non sono ottimista” Dybala ha saltato anche Roma-Salernitana ed ora è a rischio per la finale di Europa League con il Siviglia, in programma a Budapest mercoledì 31 maggio. Mourinho non è fiducioso.

A cura di Alessio Morra

Nemmeno con la Salernitana Paulo Dybala è sceso in campo, eppure la sua presenza pareva quasi scontata. L'argentino ha giocato pochissimo in queste ultime settimane, sembrava poter tornare a disposizione della Roma, ma alla fine Mourinho è stato costretto a lasciarlo fuori e ora la Joya sembra davvero rischiare la finale di Europa League, in programma tra una settimana.

Dybala con la Roma ha vissuto una stagione eccezionale, è stato determinante sia in campionato che in Europa League. Qualche partita l'ha dovuta saltare a causa di problemi fisici, ma nell'ultimo mese è stato quasi mai a disposizione del tecnico portoghese. Fuori causa per via di quel duro colpo alla caviglia subito nel corso di un match con l'Atalanta (disputato il 24 aprile). Da quel momento in poi Dybala è sceso in campo solo due volte, ed ha disputato solo spezzoni di partite – contro l'Inter in campionato e il Bayer Leverkusen nella semifinale di Europa League.

L'occasione di mettere minuti nelle gambe c'era lunedì contro la Salernitana. Ma all'ultimo secondo Dybala è stato escluso anche dai panchinari. Sempre per quel problema alla caviglia che lo affligge da tempo e che lo mette quindi in discussione per la finale di Europa League con il Siviglia, in programma alla Puskas Arena di Budapest il prossimo 31 maggio.

Di sicuro Dybala farà di tutto per essere a disposizione e proverà anche a essere pronto per la sfida di sabato prossimo con la Fiorentina (in programma alle ore 18). Quell'incontro potrebbe diventare un test per la finale per l'attaccante ex juventino che spera di conquistare un altro titolo in questa stagione che per lui è già magica (avendo vinti i Mondiali).

Mourinho parlando dopo la partita ha espresso tutti i suoi dubbi, a DAZN ha detto: "Come sta Paulo? Male, e non so come starà tra dieci giorni. Ottimista? No". I tifosi giallorossi sperano in un bluff di Mourinho, che però anche in conferenza stampa ha confermato che l'argentino davvero può saltare la finale con il Siviglia.