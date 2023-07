Durante Arsenal-Manchester scoppia una rissa assurda: sono tutti tifosi della stessa squadra La partita amichevole della Soccer Champions Tour americano tra le due squadre inglesi è finita in rissa sugli spalti. Dove protagonisti degli incidenti sono stati gli spettatori che facevano il tifo per la stessa squadra: l’Arsenal.

A cura di Alessio Pediglieri

L'amichevole pre-campionato tra Arsenal e Manchester United sta ancora facendo discutere sui social non tanto per la vittoria da parte degli uomini di ten Hag sui Gunners, quanto per tutti gli episodi che hanno corollato il match giocatosi in America in occasione del Soccer Champions Tour 2023. Così, sono apparsi diversi filmati che testimoniano della rissa scoppiata sulle tribune, che ha coinvolto diversi spettatori. Con un particolare che non è sfuggito a molti: tutte le persone coinvolte tifavano la stessa squadra, l'Arsenal.

Dunque non solo il fallaccio di Lisandro Martinez nei confronti di Sako ha acceso il dibattito tra i sostenitori del Manchester United e dell'Arsenal, sul web nell'immediato post gara di una partita che è stato tutto fuorché una semplice amichevole di mezza estate. L'atteggiamento provocatorio del difensore dei red devils con un fallo cattivo e cercato sulle caviglie avversarie, aveva infatti acceso gli animi in campo, creando un accenno di rissa. E scatenando le polemiche sul web dove si sono aggiunti ulteriori confronti tra le due tifoserie quando sono apparsi i filmati degli incidenti sugli spalti.

Immagini di una violenza spietata, quasi inaudita per un match amichevole a migliaia di chilometri di distanza dall'Inghilterra e che aveva richiamato allo stadio moltissimi tifosi americani pronti a gustarsi uno spettacolo di tutt'altro genere. Invece, in tribuna è scoppiata una furibonda bagarre che ha coinvolto diverse persone, in risse e scazzottate isolate ma violentissime davanti alle quali gli stewards e la sicurezza, quasi inesistenti, hanno stentato a intervenire per tempo.

Ciò che ha però più di tutto sorpreso è stato il fatto che a prendersi a pugni siano stati i tifosi della stessa squadra, l'Arsenal. Due tifosi in particolare si sono feriti gravemente a vicenda, mentre litigavano sui gradini, uno dei quali ha addirittura sanguinato a causa dei violenti scambi rivolti al volto. Una rissa che ha coinvolto ben presto anche altri tifosi dell'Arsenal creando una scena quasi paradossale, durata diversi minuti e quando alla fine il personale dello stadio è arrivato sul posto, oramai la maggior parte dei tifosi coinvolti nella rissa si era allontanata dalla scena.

Non è ancora chiaro quale sia stata esattamente la causa dei tafferugli e cosa abbia dato inizio a tutto, ma indipendentemente dal motivo, ha concluso un pomeriggio davvero da dimenticare per il mondo Gunners: sconfitti in campo e anche in tribuna. In diretta mondiale per una semplice amichevole di metà estate.