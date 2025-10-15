Due tifosi provano a fare invasione durante Italia-Israele: steward in azione, tensione sugli spalti

Momenti di tensione al Bluenergy Stadium di Udine nei primi minuti della ripresa di Italia–Israele: due spettatori posizionati nella tribuna alle spalle della porta israeliana hanno tentato di entrare in campo. L’intervento rapido degli steward ha evitato il peggio: i due sono stati bloccati e allontanati tra i fischi del pubblico, visibilmente irritato.

Italia-Israele: tentano l’invasione di campo, steward in azione

Durante il secondo tempo della partita tra Italia e Israele, disputata alla Dacia Arena di Udine, si sono registrati attimi di tensione sugli spalti. Due spettatori, posizionati nella tribuna alle spalle della porta difesa da Israele, hanno tentato di entrare in campo. L’intervento tempestivo degli steward ha impedito l’invasione e i due sono stati immediatamente allontanati.

L’episodio ha suscitato la reazione del pubblico, che ha fischiato apertamente. Il tutto si è risolto in pochi minuti, senza ulteriori conseguenze, in una serata già segnata da un clima di forte tensione dentro e fuori lo stadio.

Italia ai play-off: a marzo gli spareggi per andare ai Mondiali

Salvo un clamoroso colpo di scena in Norvegia (con l’Estonia capace di strappare punti a novembre) e due successi consecutivi dell’Italia contro Moldova e Norvegia, la qualificazione al Mondiale passerà con ogni probabilità dai play-off di marzo. A Udine, contro Israele, gli Azzurri hanno conquistato una vittoria pesante grazie alla doppietta di Mateo Retegui: il numero 9 firma il successo che vale il secondo posto nel girone e tiene viva la corsa verso la Coppa del Mondo.